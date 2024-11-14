FETÖ'nün 'Yeşilçam İmamı' ilk kez konuştu

Bülent Polat, FETÖ ile ilk tanışmasını 1976 yılında Manisa’daki Turgutlu Lisesi’nde Ahmet adında bir matematik öğretmeni sayesinde gerçekleştirdiğini belirtti. Ahmet hoca, Polat'ı kendi evine davet ederek küçük bir dershane kurmuştu ve bu ortamda cemaatle tanışma fırsatı buldu. Polat, o dönemde Fethullah Gülen'in adını duyduğunu, ancak daha sonra cemaatin içine dahil olduğunu ifade etti.

ATATÜRK'E KARŞI NEFRET AŞILANIYORDU

Polat, cemaatin toplantılarında, Atatürk'e karşı derin bir nefretin aşılandığını anlattı. Öğrencilere, Atatürk'e karşı olmanın öğretilmesi için zorlamalar yapıldığını söyledi. Ayrıca, cemaatin üyelerinin Atatürk'ü küçümseme adına çeşitli baskılarla öğrencilerini yönlendirdiğini ifade etti.

FETÖ'NÜN İNSANLARI NASIL KANDIRDIĞI

Bülent Polat, Fethullah Gülen’in her öğrencisine özel dersler vererek onları kandırdığını belirtti. Polat, "Fetullah’ın ilkokul mezunu olduğunu biliyorduk, ancak ona olan inancımız o kadar büyüktü ki, her şeyin Allah tarafından verilmiş bir meziyet olduğuna inandık. Sonradan fark ettik ki, ona gelecek sorular ve cevaplar önceden hazırlanıyordu," dedi.

YEŞİLÇAM İMAMI OLARAK GÖREV YAPTIKTAN SONRA

Polat, 1984 yılında Almanya’dan döndükten sonra Yeşilçam'da önemli bir kariyer yapmaya başladığını söyledi. FETÖ'nün cemaat üyelerine setlerde dini sohbetler yapmaya başladığını ve kısa süre içinde bir grup oluşturduğunu belirtti. Bu sebeple cemaat tarafından “Yeşilçam İmamı” olarak adlandırıldığını ifade etti.

ABD’DE FETÖ’NÜN YAYGIN ETKİSİ

Bülent Polat, ABD’de Fethullah Gülen’in çevresinde yaklaşık 200 tane Gülen bulunduğunu ve her birinin kendi ülkelerindeki belirli kişileri etkilediğini belirtti. ABD'nin olumsuz bulduğu bir rejimi hedef almak için bu kişilerin devreye girdiğini söyledi.

FETÖ'NÜN AMERİKAN İSTİHBARATIYLA İLİŞKİSİ

Polat, ABD'de kaldığı sırada Fethullah Gülen'in bulunduğu binada sık sık FBI araçlarının beklediğini gözlemlediğini söyledi. FBI'ın Gülen'i koruduğuna dair şüpheleri olduğunu belirten Polat, o dönemde FETÖ'den ayrılmaya karar verdiğini açıkladı.

FETÖ’NÜN MİLLETVEKİLİ ADAYLIĞI TEKLİFİ

FETÖ’nün Polat’a İstanbul 3. Bölge Kadıköy’den 10. sıradan milletvekili adaylığı teklif ettiğini anlatan Polat, "Bana, 'Eğer milletvekili olursan seni Kültür Bakanı yapacağız' dediler. Ama ben kabul etmedim," dedi. Polat, Amerikan istihbaratının desteğiyle bu teklifin yapıldığını ve bu sebeple onlardan ayrılmaya karar verdiğini belirtti.

KENDİMİ İHBAR ETTİM

Polat, darbe girişiminin ardından kendisini ihbar ettiğini ve Vatan Caddesi'ni arayarak 'beni alabilirsiniz' dediğini ancak cevaben, "Biz sizi ve duruşunuzu biliyoruz, kimleri alacağımızı biliyoruz," yanıtını aldığını söyledi. Bu dönemde FETÖ ile bağlarını kopardığını ve onlardan ayrılmaya karar verdiğini ifade etti.

Bülent Polat, bu açıklamalarla FETÖ'nün yapısına dair önemli bilgiler sunarken, geçmişindeki ilişkilerini de ayrıntılı bir şekilde gözler önüne serdi.