Filistin İçin Meydanlara İndiler! Vatan Partisi Çözümü Madde Madde Anlattı
Vatan Partisi İsrail'in saldırılarına karşı alanlara çıktı. Adana'da İncirlik NATO Üssü önünde bir araya gelen partililer üsler TSK'nın kontrolüne geçsin çağrısı yaptı. Sakarya, Denizli, Antalya, Bursa, Düzce ve Aydın'da da eylemler yapıldı.
Vatan Partisi yine tarihi rolü üstlendi. Hükümete vatandaşlara yol gösterdi. Öncülük yaptı. Dünyanın gözü önünde Filistin'e yapılan saldırılara karşı çözüm önerileri anlatıldı. Eylem noktalarından ilki Adana oldu. İncirlik NATO Üssü'nden önemli bir çağrı yapıldı.
Antalya'da Kapalıyol girişinde partililer bir araya geldi. Ak Parti hükümetine atması gereken adımlar sıralandı. Bursa'da bölge ülkeleriyle iş birliği mesajı verildi. Sakarya, Denizli, Düzce ve Aydın'da da eylemler düzenlendi. Ortak açıklamada İsrail saldırısına karşı somut adım atılması gerektiği belirtildi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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