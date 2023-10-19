Filistin İçin Meydanlara İndiler! Vatan Partisi Çözümü Madde Madde Anlattı

Vatan Partisi İsrail'in saldırılarına karşı alanlara çıktı. Adana'da İncirlik NATO Üssü önünde bir araya gelen partililer üsler TSK'nın kontrolüne geçsin çağrısı yaptı. Sakarya, Denizli, Antalya, Bursa, Düzce ve Aydın'da da eylemler yapıldı.

Filistin İçin Meydanlara İndiler! Vatan Partisi Çözümü Madde Madde Anlattı

Vatan Partisi yine tarihi rolü üstlendi. Hükümete vatandaşlara yol gösterdi. Öncülük yaptı. Dünyanın gözü önünde Filistin'e yapılan saldırılara karşı çözüm önerileri anlatıldı. Eylem noktalarından ilki Adana oldu. İncirlik NATO Üssü'nden önemli bir çağrı yapıldı.

Antalya'da Kapalıyol girişinde partililer bir araya geldi. Ak Parti hükümetine atması gereken adımlar sıralandı. Bursa'da bölge ülkeleriyle iş birliği mesajı verildi. Sakarya, Denizli, Düzce ve Aydın'da da eylemler düzenlendi. Ortak açıklamada İsrail saldırısına karşı somut adım atılması gerektiği belirtildi.

Doğu Perinçek'ten Hükümete Çağrı! "Türkiye Dış Politikasını Derhal Değiştirmelidir"Doğu Perinçek'ten Hükümete Çağrı! "Türkiye Dış Politikasını Derhal Değiştirmelidir"Gündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# vatan partisi # çözüm # filistin
Çok Okunanlar
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin En Golcüleri!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin En Golcüleri!
Zehra İnşallah Kimdir?
Zehra İnşallah Kimdir?
Aksa Tufanı Operasyonunda 306 İsrail Askeri Öldürüldü
Aksa Tufanı Operasyonunda 306 İsrail Askeri Öldürüldü
Altın Fiyatları Yükselecek mi Düşecek mi? Güncel Altın Fiyatları...
Altın Fiyatları Yükselecek mi Düşecek mi? Güncel Altın Fiyatları...
Türkiye'de Son Gerçekleşen Depremler! AFAD Ve Kandilli Bildirdi!
Türkiye'de Son Gerçekleşen Depremler! AFAD Ve Kandilli Bildirdi!
Öne Çıkanlar 🇹🇷 ABD ve Avrupa Zulmüne Karşı Cephe Nasıl Kurulur? Türkiye’nin Rolü ve Stratejisi 🇹🇷 🇹🇷 ABD ve Avrupa Zulmüne Karşı Cephe Nasıl Kurulur? Türkiye’nin Rolü ve Stratejisi 🇹🇷 UEFA Şampiyonlar Ligi'nin En Golcüleri! UEFA Şampiyonlar Ligi'nin En Golcüleri!