CHP'nin Ankara milletvekili adaylarından biri de Gamze Taşcıer oldu. Gamze Taşcıer'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Gamze Taşcıer kimdir, kaç yaşında, nereli?

GAMZE TAŞCIER KİMDİR?

1982 yılı Ankara doğumlu, 2004 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu. 2004 yılından bu yana Mamak'ta serbest eczacılık yapmaktadır. 1999, 2004, 2007 yıllarında yapılan yerel ve genel seçimlerde CHP Etimesgut İlçe Gençlik Kolunda aktif görev aldı. 2009 yerel seçimlerinde Mamak'ta çalışmalarda bulundu.

2011 genel seçiminde Ankara 1. Bölge 14. sıra Milletvekili adayı oldu. 2014 yılında Keçiören İlçesi Geçici Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 2015 Genel Seçimi öncesinde gerçekleştirilen önseçimde Ankara 1. bölgede 5. oldu. 7 Haziran ve 1 Kasım genel seçimlerinde aynı bölgede 9. sıra Milletvekili adayı oldu. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Ankara 1. Bölge 5. sıradan Milletvekili seçildi. TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu CHP Sözcülüğü görevini yürütmektedir.

2016, 2018 ve 2020 yıllarında gerçekleştirilen Kurultaylarımızda Parti Meclisi üyesi seçildi. 2017 yılında Ankara Eczacı Odası başkan adayı oldu ve Türk Eczacıları Birliği Delegasyon üyesi seçildi. Kadın ve çocuk hakları, sosyal güvenlik, sağlık ve ilaç politikaları hakkında çalışmalar ve projeler yapmaktadır.

Kaynak: chp.gov.tr - https://chp.org.tr/ozgecmis/gamze-tascier