FETÖ'ye ait "Gaybubet Evi" davasında karar çıktı. Fetullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen'e altı yıl üç ay hapis cezası verildi.



Selman Gülen dahil 4 sanık, örgütün ‘Gaybubet Evi’ olarak adlandırdığı evde kalıp, örgütün gizlilik talimatlarıyla hareket ettiği ve kendilerini çevrelerindeki yaşayanlara farklı isimlerle tanıttığı iddiasıyla yargılanıyordu.



Dava karara bağlandı. Mahkeme, sanıklar Selman Gülen, Nur Gülen, Bekir Öztürk ve Mine Öztürk’ü ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasıyla cezalandırdı.



Sanık Selman Gülen'in tutuklulukta geçirdiği süreyi de dikkate alan heyet, imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.



Diğer sanıkların ise haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmedildi.