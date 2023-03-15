Gazeteci Ufuk Coşkun'dan Doğu Perinçek’e destek çağrısı

Türkiye 14 Mayıs 2023 tarihinde sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanı adayı olmak için ya TBMM’de grubu bulunan bir partinin önermesi ya da 100 bin imza aranacak. 100 bin imza için süreç 22 Mart Çarşamba günü sabah saat 08.00'de başlayıp 27 Mart Pazartesi saat 20.00'de sona erecek.

Vatan Partisi örgütleri Genel Başkan Dr. Doğu Perinçek'i 100 bin imza ile aday göstermek için çalışmaları başlatırken, Gazeteci Ufuk Coşkun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Doğu Perinçek’e destek çağrısında bulundu. Coşkun, paylaşımında “Dr. Doğu Perinçek, Amerikan emperyalizmine karşı ülkesinin çıkarlarını savunan bir vatanseverdir. Bence de desteklenmeyi hak ediyor.

” dedi.