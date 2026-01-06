Gelecek Partisi kurucularından İsa Mesih Şahin Ak Parti’ye geçiyor

Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığı bilgilere göre, Temmuz ayında Gelecek Partisi’nden istifa eden İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, Adalet ve Kalkınma Partisi’ye katılıyor.

Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şahin’in AKP’ye geçeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Gelecek Partisi’nden istifa eden İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, yarın AK Parti’ye katılıyor. Şahin’in bugün Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü ifade ediliyor. Şahin, CHP listelerinden milletvekili seçilmişti.”

İsa Mesih Şahin, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden milletvekili seçilmiş, daha sonra Gelecek Partisi’nden istifa etmişti. Şahin’in AKP’ye katılımının önümüzdeki saatlerde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

İSA MESİH ŞAHİN KİMDİR?

Hukukçu olan İsa Mesih Şahin, ilk ve ortaöğrenimini Osmaniye’de tamamladı. 2006 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünü bitirdi.

2014-2018 yılları arasında AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. Daha sonra Gelecek Partisi’nin kurucuları arasında yer aldı ve yaklaşık 3,5 yıl boyunca İstanbul İl Başkanlığı görevini üstlendi.

Şahin, 28. Dönem İstanbul Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi. TBMM’de yaklaşık 1,5 yıl süreyle Grup Başkanvekilliği görevinde bulundu.

Bir dönem lisanslı futbol oynayan Şahin, Kadıköy-Kozyatağı İdman Yurdu Spor Kulübünün başkanlığını yaptı. Ayrıca bir yıl süreyle Kızılay Kadıköy Şubesi Genel Sekreterliği görevini üstlendi.

İsa Mesih Şahin, evli ve iki çocuk babasıdır.

