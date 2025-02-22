Gelecek Partisi Kurucusu Serap Yazıcı Özbudun, partisinden istifa etti

CHP kontenjanından milletvekili seçilen Yazıcı, sosyal medya üzerinden yaptığı tek cümlelik açıklamada, “Gördüğüm lüzum üzerine Gelecek Partisi’nden istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin önde gelen anayasa hukukçularından biri olan Serap Yazıcı Özbudun, 2007 yılında eşi Prof. Dr. Ergun Özbudun başkanlığındaki heyetle birlikte, AK Parti için anayasa taslağı hazırlayan ekipte yer almıştı.

Siyasi kariyerine nasıl bir yön vereceği merakla beklenirken, Özbudun’un, AK Parti’ye katılma ihtimali de kamuoyunda tartışılmaya başlandı.