Gelecek Partisi toplanıyor

Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugün öğle saatlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklemeyeceğini açıkladığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da çağrıda bulunduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, Gelecek Partisi Başkanlık Kurulu'nun yarın saat 11.00'de parti genel merkezinde toplanarak son gelişmeler doğrultusunda Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı konusunu masaya yatıracağı bildirildi.