Gelecek Partisi'nde sürpriz ayrılık: İstifasını sosyal medyadan duyurdu

Gelecek Partisi’nde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Partinin Konya Milletvekili Hasan Ekici, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Ekici, kararıyla ilgili detayları kişisel sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

Ekici açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kuruluşundan bu yana, çeşitli kademelerinde görev yaptığım, Gelecek Partisi PYK ve parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bu süreçte beraber çalıştığımız Genel Başkanımız Prof. Dr. Sn. Ahmet Davutoğlu’na ve partili arkadaşlarıma teşekkür eder, bundan sonraki siyasi çalışmalarında başarılar dilerim. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."