Genel Merkez 'eksiksiz katılın' demişti... Meclis’teki eyleme CHP içinden itiraz: "Bakana saldırılır mı?"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Adalet Bakanı Akın Gürlek’in TBMM’deki yemin törenine karşı protestosu, parti içinde uyumlu bir katılım olmamasıyla dikkat çekti.

Gazeteci Mehmet Çek ve Barış Yarkadaş, çok sayıda CHP milletvekilinin eyleme itiraz ettiğini ve genel kurulda kürsüye gitmediğini belirtti.

CHP’Lİ VEKİLLER İTİRAZ ETTİ

Gazeteci Mehmet Çek sosyal medya paylaşımında, CHP grubunda yaklaşık 50 milletvekilinin Adalet Bakanı Akın Gürlek’in kürsü önünde protesto planına itiraz ettiğini ve bu nedenle genel kurula gitmediğini belirtti. Çek’e göre itirazcı vekiller, “ilan edilmiş kabinenin nesine saldırıyoruz? Bakana saldırılır mı?” gibi gerekçelerle eyleme katılmadı. Çek’in paylaşımı şu şekilde:

CHP içerisinde itiraz.



CHP grubunda Adalet Bakanı Akın Gürlek`in yemin törenine yönelik organizasyon planlandığında itirazlar oluyor. "ilan edilmiş kabinenin nesine saldırıyoruz? Bakana saldırılır mı?" şeklinde itirazlar oluyor. Sayıları 50`ye yakın itirazcı CHP milletvekili genel kurula girmiyor, kürsü işgali ve saldırıya katılmıyorlar.

Eski CHP Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş ise CHP yönetiminin vekillere “eksiksiz ve mazeretsiz” genel kurulda bulunma çağrısı yaptığını ifade etti. Ancak bazı vekillerin Meclis’e gelmediğini, 40’ın üzerindeki vekilin kürsü işgali eylemini benimsemediğini, protestoyu izlemekle yetindiğini yazdı. Yarkadaş, en ateşli konuşmaları yapan bazı isimlerin yerinden bile kıpırdamadığını aktardı.

İlginç bir durum…



CHP Grup Başkanvekilleri dün akşam tüm vekillerin “eksiksiz ve mazeretsiz” olarak genel kurulda hazır olmasını istedi.



Buna rağmen bazı vekiller meclise gelmedi. 40’ın üzerindeki vekil ise “kürsü işgali” eylemini benimsemediği için kürsüye gitmedi. Bir çoğu olan biteni “yayla”dan izledi. TV’de en ateşli konuşmaları yapanlar yerinden bile kıpırdamadı.



Kürsüye giden CHP’li vekil sayısı ise beklenenin altında kaldı. 40’ın üzerindeki vekil ise tamamen geri çekildi. Bunları isim isim sayabilirim…



CHP yönetimi bu tabloyu sakin bir şekilde masaya yatırmalı.

NE OLMUŞTU?

TBMM Genel Kurulu’nda CHP’li bazı milletvekilleri, Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek’e karşı protesto başlattı; kürsü çevresini işgal etmeye çalıştılar. Vekiller, atamanın anayasal olmadığı iddiasıyla yemin törenini engellemeye çalıştı.

Protesto sırasında yaşanan arbedede Ak Partili vekiller, koruma halkası oluşturarak Gürlek’in yemin etmesini sağladı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, protestonun sürmesi nedeniyle yemin töreninin eksik koşullarla yapıldığı ve bunun hukuki geçerliliğinin tartışmalı olduğunu savundu.