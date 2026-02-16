Görele Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li Aysel Uzun seçildi

Giresun'un Görele ilçesinde, Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin "Çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılması üzerine belediye meclisi olağanüstü toplandı. Belediye binasındaki meclis salonunda gerçekleştirilen oturumda, yeni başkan vekilini belirlemek üzere seçim yapıldı.

SEÇİM DÖRDÜNCÜ TURDA SONUÇLANDI

Başkan vekilliği için CHP grubu Meclis Üyesi Aysel Uzun'u, AK Parti grubu ise Meclis Üyesi Nuray Çınar Kara'yı aday gösterdi. Meclis Üyesi Fırat İmat ise seçime bağımsız aday olarak katıldı.

Gizli oylama usulüyle yapılan seçimin ilk üç turunda sonuç alınamadı. Bu turlarda Aysel Uzun 5, Nuray Çınar Kara 4 ve Fırat İmat 2 oy aldı. En fazla oyun arandığı dördüncü turda ise denge değişti. Oylama sonucunda Aysel Uzun 6 oyla başkan vekili seçilirken, Nuray Çınar Kara 4 oyda kaldı. Kullanılan 1 oy ise geçersiz sayıldı.

"NAMUSUM VE ŞEREFİM ÜZERİNE SÖZ VERİYORUM"

Seçimin ardından açıklama yapan Başkan Vekili Aysel Uzun, tutuklu bulunan Hasbi Dede'nin en kısa sürede görevinin başına döneceğine olan inancını dile getirdi.

Görevi belli bir süre için vekaleten üstlendiğini vurgulayan Uzun, meclis üyelerine hitaben şunları söyledi: "Hep beraber, arkadaşlarımla beraber, hiç bir sorun çıkarmadan bu görevi yürüteceğime namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum. Hepinize teşekkür ediyorum."

Seçimi takip eden CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün de süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tüzün, yerel seçimlerde Görele halkının CHP adayını başkan seçtiğini ve 7 meclis üyesiyle kenti yönetme yetkisi verdiğini hatırlattı.

CHP grubundan seçilen iki meclis üyesinin bir iletişim kazası nedeniyle partiden istifa dilekçesi verdiğini aktaran Tüzün, bu üyelerin oylamadaki tutumuna dikkat çekerek, "Ama sağ olsunlar bugün sandığa gittiğimizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayına sahip çıkmışlardır." dedi.

Bir kazanan veya kaybeden olmadığını belirten Tüzün, sözlerini şöyle tamamladı: "Burada Görele halkının kazanması gerekir ve inanıyorum ve gerçekten yürekten söylüyorum ki ilk fırsatta emanet ettiğimiz Aysel hanım, bu koltuğu, koltuğun gerçek sahibi belediye başkanımıza teslim edecektir. Başkanımızın ilk mahkeme ve öncesi bir tahliye, bir beraat kararının çıkacağına yürekten inanıyorum, zaman içerisinde de bunu hep birlikte göreceğiz."