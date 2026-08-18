Görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey CHP'den istifa etti

Hakkında açılan dava sebebiyle görevden el çektirilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, hakkında devam eden hukuki süreç nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey CHP'den istifa etti
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CHP çatısı altında siyasi hayatının önemli bir bölümünü geçirdiğini belirten Bozbey, parti içerisinde birlikte mücadele ettiği isimleri ve geçmişte yaptığı çalışmaları yok saymadığını vurguladı. Bozbey, hakkında devam eden hukuki süreçte siyasi kimliğinin de tartışmaların bir parçası haline gelmesini doğru bulmadığını kaydetti.

"HAKKIMDAKİ SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Bozbey, istifa kararını bu nedenle aldığını belirterek, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini ve gerçeğin hukuk önünde ortaya çıkacağına inandığını ifade etti. Kararının farklı siyasi hesaplarla ilişkilendirilmemesi gerektiğini belirten Bozbey, istifasını içinde bulunduğu şartlarda gerekli gördüğü bir sorumluluk olarak değerlendirdi.

Bozbey, devam eden hukuki sürecin siyasi tartışmaların etkisi altında kalmasını istemediğini dile getirirken, kendisini hukuk önünde savunmayı sürdüreceğini belirtti.

"BURSALILARA KARŞI SORUMLULUĞUM DEVAM EDİYOR"

Bozbey, Büyükşehir Belediye Başkanlığını Bursalıların sandıkta ortaya koyduğu iradenin bir emaneti olarak gördüğünü ifade etti. Siyasi kimliğinden bağımsız olarak Bursa'ya ve Bursalılara karşı sorumluluğunun devam ettiğini belirten Bozbey, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinden taviz vermeyeceğini kaydetti.

Bozbey'in CHP'den istifasının ardından bundan sonraki siyasi yol haritasının nasıl şekilleneceği ise merak konusu oldu. İstifa kararı, bugün şahsi sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamayla kamuoyuna duyuruldu.

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