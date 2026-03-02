GRİ KATEGORİDE ARANAN FETÖ FİRARİSİ ŞADAN SAKINAN GÖZALTINA ALINDI

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi firari şahısların tespit ve yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Hakkında Ankara Ağır Ceza Mahkemelerince “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” ve iki ayrı “Görevi Kötüye Kullanma” suçlarından yakalama emri bulunan, Gri kategoride aranan ve meslekten ihraç Cumhuriyet Savcısı olan Şadan SAKINAN isimli şahsın yakalanmasına yönelik 02.03.2026 tarihinde operasyonel çalışma gerçekleştirilmiştir.

Yapılan çalışma neticesinde şahıs, ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Konuya ilişkin adli işlemler ilgili birimlerce sürdürülmektedir.

''Görevini kötüye kullandı''

İddianameye göre Sakınan, Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) soruların sızdırılması nedeniyle iptal edilen Temmuz 2010 KPSS soruşturmasının başında kaldığı sürede etkin, tarafsız ve hızlı bir tahkikat yürütmeyerek soruşturmayı sürüncemede bırakıp akamete uğrattı.

24 Ağustos 2016 tarihli iddianamede;

"Şadan Sakınan'ın, Temmuz 2010 KPSS sorularının çalınmasına ilişkin soruşturmada, şüpheliler ve müdafileri ile müştekiler tarafından ileri sürülen iddiaları ve delilleri araştırmayarak etkin soruşturma yapmadığı, özellikle Fethullah Gülen cemaati tarafından soruların sızdırıldığı iddialarını içerir 'Yetkisizlik' kararı ile gönderilen Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyasını, yaklaşık 2 yıl hiçbir işlem yapmadan kendi dosyası içerisinde bekleterek, soruların sızdırılmasına yönelik iddiaları, üyesi olduğu FETÖ/Paralel Devlet Yapılanması'nın faaliyetlerinin açığa çıkmasını engellemek amacıyla araştırmayarak görevini kötüye kullandığı tespit edilmiştir.

İddialar bununla da kalmıyor! "Kamu kurumlarından haksız kazanç"

Sakınan'ın belirtilen eylemleri FETÖ/PDY üyesi olarak ve örgütün faaliyeti çerçevesinde, örgüt yararı ve talimatları doğrultusunda işlediği kaydedilen iddianamede, şüphelinin bazı FETÖ üyeleriyle ve KPSS sanıklarıyla telefon ve para irtibatı belirlenmişti.

24 Ağustos 2016 tarihli iddianamede, "Şüpheli Şadan Sakınan'ın belirtilen delillerin tamamı birlikte değerlendirildiğinde; FETÖ içerisinde yer alarak hareket ettiği ve yürütmüş olduğu soruşturmada bahsi geçen terör örgütünü koruyup, soruşturma kapsamının dışında tutarak, etkin bir soruşturma yapmadan terör örgütüne fiili yardımda bulunarak, terör örgütünün faaliyetleri kapsamında hareket ettiği belirlenmiştir." ifadelerine yer verilmişti.