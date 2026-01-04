Grup kararına rağmen aday olmuştu: Şehzadeler Belediyesi Meclis Üyesi Yenal Yıldırım CHP'den istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi’nde Şehzadeler Belediyesi’ne ilişkin başkanlık sürecinde yaşanan tartışmalar, yeni bir gelişmeyle devam etti. Parti grubunun aldığı karara rağmen belediye başkanlığına aday olduğunu açıklayan Belediye Meclis Üyesi Yenal Yıldırım, CHP’den istifa etti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın kolon kanseri nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından belediye meclisinde yapılan başkanlık seçimleri öncesinde CHP grubu, aday olarak eski Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Şimşek üzerinde uzlaşmıştı. Buna karşın Yenal Yıldırım, grup kararına rağmen adaylığını ilan ederek parti içinde tartışmalara neden olmuştu.

Adaylığını duyurduğu süreçte kamuoyuna yaptığı açıklamada Yıldırım, “Ben kimsenin iki dudağının arasında değilim. Yenal Yıldırım olarak ben de belediye başkanlığına adayım.” ifadelerini kullanmıştı.

Yapılan oylamada Yenal Yıldırım 7 oy alırken, Hakan Şimşek Şehzadeler Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Oylamanın ardından CHP yönetimi tarafından Yenal Yıldırım hakkında disiplin süreci başlatılmıştı.

Disiplin süreci devam ederken Yenal Yıldırım, ihraç kararı çıkmadan önce partisinden istifa etme kararı aldı.