Gürsel Tekin’den ihraç edilen CHP’lilere açık mektup: “Maruz bırakıldığınız kararın nedenini çok iyi biliyoruz”

CHP İstanbul İl Çağrı Heyeti Başkanı Gürsel Tekin, son ihraç kararlarının ardından partiden çıkarılan üyelere açık mektup yayımlayarak “yalnız değilsiniz” mesajı verdi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:

CHP İstanbul İl Çağrı Heyeti Başkanı Gürsel Tekin, son dönemde ihraç edilen CHP üyelerine sosyal medya üzerinden açık bir mektup yayımladı. Mesaj, son ihraç kararlarının ardından geldi.

 Tekin’in ihraç edilen üyeler için yayımladığı mektuptan öne çıkan kısımlar şöyle:

'NEDENİNİ ÇOK İYİ BİLİYORUZ'

“Değerli Yol Arkadaşım,

Bu mektubu size bir görev gereği değil, bir vefa borcu duygusuyla yazıyorum.

Bugün maruz bırakıldığınız ihraç kararının nedenini siz de ben de çok iyi biliyoruz. Sizler herhangi bir kişi için değil, bir makam için değil, yalnızca partinize sahip çıkmayı bir sorumluluk bildiğiniz için bu bedelle karşı karşıya kaldınız. Bir hukuki görevin yerine getirilmesine destek verdiğiniz, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal onurunun korunması gerektiğine inandığınız ve bunu açıkça ifade etmekten çekinmediğiniz için cezalandırıldınız. Bu gerçeği tarih de biliyor, vicdan da biliyor.

Şunu açık yüreklilikle söylemek isterim: Gösterdiğiniz tavır sıradan bir destek değil, karakterli bir duruştur. Siyasette asıl ölçü, rahat zamanlarda söylenen sözler değil; zor zamanlarda sergilenen tavırlardır. Sizler zor zamanda konuşmayı, zor zamanda yanında durmayı ve zor zamanda sorumluluk almayı seçtiniz. İşte bu yüzden ortaya koyduğunuz irade, yalnız bugünün değil yarının da en kıymetli mücadele örneklerinden biri olarak hatırlanacaktır.

‘YALNIZ DEĞİLSİNİZ'

Partimizin bugün içinde bulunduğu tablo hepimizi üzmektedir. Ancak hiçbir dönem, hiçbir yönetim anlayışı, ilkelerine sadık insanların inancından daha güçlü değildir. Kurumlar kişilere göre değil; ilkelere bağlı kadrolar sayesinde ayakta kalır. Partimiz günü geldiğinde onu zedeleyen anlayışlardan arındığında, bugün sizlerin gösterdiği bu vakur duruş çok daha iyi anlaşılacak; her biriniz bu mücadelenin onurlu temsilcileri olarak anılacaksınız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Bilmenizi isterim ki sizler yalnız değilsiniz. Hiçbirinizi kaybetmiş değiliz, hiçbirinizi unutmuş değiliz. Bu büyük siyasi mirasın gerçek sahipleri; makamdan değil emekten, unvandan değil inançtan güç alan sizlersiniz. Bugün ödenen bedeller geçicidir; fakat sadakat, cesaret ve karakter kalıcıdır. Sizler bu kalıcı değerlerin taşıyıcısı oldunuz.

Bu nedenle size teşekkür etmeyi bir görev değil, bir onur sayıyorum.

Omuz omuza verdiğimiz bu yolculukta dayanışma duygularımla,

Saygılarımla,

Gürsel Tekin
CHP İstanbul İl Çağrı Heyeti Başkanı”

NE OLMUŞTU?

 CHP’de en son Malatya’nın Yazıhan ilçesi Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından parti tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle oy birliğiyle partiden çıkarılmıştı.

Ayrıca Gürsel Tekin'in İstanbul İl Başkanlığı binasında Geçici Kurul ile birlikte düzenlediği örgüt toplantısına ihraç edilen Berhan Şimşek de katılmıştı. 

Gürsel Tekin’den ihraç edilen CHP’lilere açık mektup: “Maruz bırakıldığınız kararın nedenini çok iyi biliyoruz” - Resim : 1

gürsel tekin chp ihraç mektup
