Hakan Fidan, Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan’da… Fidan, Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çalışma ziyareti kapsamında Azerbaycan’a gitti.

Ziyaretin gündeminde, ikili ilişkilerin yanı sıra Azerbaycan-Ermenistan barış süreci başta olmak üzere, Suriye, Gazze ve Ukrayna'daki gelişmeler gibi yakın bölgedeki meseleler de var. Fidan, Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile de bir araya gelecek. ABD ile Ermenistan arasında salı günü Washington’da düzenlenen tören ile stratejik ortaklık komisyonu tüzüğü imzalanmıştı. Fidan’ın ziyaretinin, bu gelişmenin ardından yapılması dikkat çekti.