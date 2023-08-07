Hakan Fidan'dan dış politika değerlendirmesi! Kritik konularla ilgili mesajlar verdi

14'üncü Büyükelçiler Konferansı Ankara'da toplandı. Resmi açılış töreninde konuşmayı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptı.

Türkiye dış politikasına yönelik değerlendirmelerde bulunan Fidan, " Vizyonumuz Türkiye'yi sistem kurucu ülke haline getirmektir" dedi.

Terörle mücadelede kararlılık belirten Fidan, "FETÖ, PKK gibi tüm terör örgütleriyle mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hakan Fidan, Mehmetçiğin Suriye ve Irak'taki operasyonlarına karşı Batı ülkelerinin tutumuna ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Bakan, "Bazı NATO ülkelerinin, Suriye ve Irak’ta PKK ile olan açık ve örtülü işbirliğine hemen son vermeleri gerektiği çağrısını yineliyoruz" çağrısını yaptı.

Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de Fidan'ın gündeminde yer aldı. Bakan konuşmasında, "Ege ve Doğu Akdeniz'de çıkarlarımızı hasssasiyetle korumaya devam edeceğiz. Yunanistan ile pozitif atmosferin devamı için uğraşacağız. Yunanistan'dan, Ege'de bizimle aynı samimiyeti bekliyoruz" dedi.

Güney Kafkasya’da ise güvenlik için Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan süreçlerinin eşgüdümlü olarak ilerlemesinin elzem olduğu ifade edildi. Bakan Fidan "Orta Doğu’da kalıcı barışın tek yolu, uluslararası parametreler temelinde iki devletli çözümdür" açıklamasını yaptı.

Diğer yandan Avrupa Birliği ve NATO üyelikleri de Fidan'ın gündemindeydi. Bakan, "Türkiye-AB ilişkilerine vizyoner bir bakışla yaklaşılması ve sürecin tam üyelik perspektifiyle canlandırılması önem arz etmektedir" şeklinde konuştu.