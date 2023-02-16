Halk TV'nin o iddiası da yalan çıktı
Adıyaman’da Diyanet İşleri Başkanlığı elemanlarını şehirde görmediğini iddia eden Halk TV muhabirine Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan’dan tepki geldi.
Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, Diyanet personelinin deprem bölgesinde görülmediğini öne süren Halk TV muhabirine, "Adıyaman’da 1500 görevlimiz gece gündüz demeden depremin yaralarını sarmak için görev yapıyor” sözleriyle tepki gösterdi.
Orhan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
- Halk Tv yine Diyanet ile ilgili kirli bir algı peşinde. Kanala bölgeden bağlanan muhabiri Adıyaman’da 1 tane bile Diyanet görevlisi görmediğini iddia ediyor Adıyaman’da 1500 görevlimiz gece gündüz demeden depremin yaralarını sarmak için görev yapıyor.
Halk Tv yine Diyanet ile ilgili kirli bir algı peşinde.— Burak Orhan 🇹🇷 🇦🇿 (@Burakorhan0) February 15, 2023
Kanala bölgeden bağlanan muhabiri Adıyaman’da 1 tane bile Diyanet görevlisi görmediğini iddia ediyor
Adıyaman’da 1500 görevlimiz gece gündüz demeden depremin yaralarını sarmak için görev yapıyor.
@halkttv pic.twitter.com/dnWTR6qYvo