Halk TV'nin o iddiası da yalan çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, Diyanet personelinin deprem bölgesinde görülmediğini öne süren Halk TV muhabirine, "Adıyaman’da 1500 görevlimiz gece gündüz demeden depremin yaralarını sarmak için görev yapıyor” sözleriyle tepki gösterdi.

Orhan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

- Halk Tv yine Diyanet ile ilgili kirli bir algı peşinde. Kanala bölgeden bağlanan muhabiri Adıyaman’da 1 tane bile Diyanet görevlisi görmediğini iddia ediyor Adıyaman’da 1500 görevlimiz gece gündüz demeden depremin yaralarını sarmak için görev yapıyor.