Hande Fırat yazdı: Bahçeli’nin açıklamaları AK Parti için de sürpriz oldu

Hürriyet Gazetesi’nden Hande Fırat, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarının AK Parti için de bir sürpriz olduğunu belirtti. Fırat, MHP’li üst düzey isimlerin bu konuda “MHP’nin kendine has gündemi olacak” yanıtını verdiklerini aktardı. Bahçeli’nin, TBMM yasama yılı açılışında DEM Partililere el uzatması ve Abdullah Öcalan’a yönelik yaptığı çağrı, siyaset gündemini oldukça hareketlendirdi.

Fırat, bu gelişmelerin ardından Ankara’da neler konuşulduğunu köşesinde ele aldı.

Fırat'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Ya siyaset ya terör, ortası yoktur. Türkiye’ye getirilirken ‘Her türlü hizmete hazırım’ diyen teröristbaşı, buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Ama devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse, hiçbir şart altına beklemesin, aklından dahi geçirmesin.”

MHP’NİN KENDİNE HAS GÜNDEMİ OLUR’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bu açıklamaları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde DEM Partililerle tokalaşması siyasetin en sıcak başlığı. Açıklama “Yeni bir süreç mi başlıyor” sorusunu gündeme taşırken, sürecin çoktan başladığını, hatta devletle görüşmelerin yapılmakta olduğunu iddia edenler bile oldu. Peki gerçek ne? Ankara’da ne oluyor, ne konuşuluyor?

- Devlet Bahçeli’nin açıklamalarının AK Parti için de sürpriz olduğunu söyleyeyim. MHP’li üst düzey isimler bu konuda “MHP’nin kendine has gündemi olur” yanıtını verdi.

- Adı çözüm süreci değil. Devlet Bahçeli’nin de ifade ettiği gibi “Ya siyaset ya silah” yani bir nevi terörün bitmesi için verilen son şans.