Hangi ülke İsraili haritadan sildi? O ülkede ki iki büyük çevrimiçi platformun haritasından İsrail'in ismi kaldırıldı!

İsrailin, Filistin'e yönelik gerçekleştirdiği bombardımanlar dünya genelinde çeşitli ülkelerden farklı tepkilerin oluşmasına neden oluyor! Bu tepkilerin içinde boykotlar, protestolar olduğu gibi iki büyük online platformunun harita uygulamalarının İsrail'e karşı aldığı tutum gündeme düştü! Dikkat çekici bir şekilde İsrail adının haritalardan kaldırıldığı görüldü. Bu durum, bu ülkenin uluslararası politika ve duyarlılık konularında nasıl bir pozisyon aldığını ve bu hassas meselelere nasıl yaklaştığını yansıtıyor. Hangi ülke İsraili haritadan sildi?

HANGİ ÜLKE İSRAİLİ HARİTADAN SİLDİ?

Çin'de faaliyet gösteren iki önemli dijital arama platformu olan Baidu ve Alibaba'nın harita uygulamalarında İsrail'in adının çıkarıldığı tespit edildi. Wall Street Journal tarafından bildirilen habere göre, Çin'de internet kullanıcıları, haritalarda İsrail'in adının yer almadığını fark ederek şaşkınlık yaşadılar. Her iki büyük platformda da Mısır, Suriye ve Ürdün gibi İsrail'in komşu ülkeleri haritada gözükmekte, ancak İsrail'in adı yer almıyor.

Haritayı yakınlaştırdığınızda ise İsrail'in şehirlerinin isimleri görünüyor.İsrail-Hamas çatışmalarının sonrasında Çin ve İsrail arasında gerilim yaşanmıştı. Çin'in Dışişleri Bakanı Wang Yi, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin meşru savunma sınırlarını aştığını ifade etmiş, İsrail ise bu açıklamalarıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını dile getirmişti.

HANGİ ÜLKELERDE PROTESTOLAR YAPILDI?

Ülkemizde daihl dünya genelinde İsrailin Filistin'e uyguladığı bombardıman ve saldırılar protesto gösterilerine sebep oluyor. Mogadişu'da Somali halkı, Filistin'e dayanışma gösterisi düzenleyerek İsrail'in Gazze saldırısını kınadı. Somali'nin başkenti Mogadişu'nda, cuma namazı sonrası toplanan yüzlerce kişi, Filistin'e desteklerini göstermek ve İsrail'in Gazze saldırısını protesto etmek amacıyla bir gösteri düzenledi. Endonezya'da İsrail-Filistin geriliminin ardından yüzlerce kişi, Cakarta başkentinde bulunan çeşitli camilerden ABD Büyükelçiliği'ne doğru yürüyüş gerçekleştirdi.

Güney Kore'nin başkentinde, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sebebiyle Filistin'e destek gösterisi gerçekleştirildi. Karadağ'daki Boşnak nüfusun ağırlıklı olduğu bölgelerde yaşayanlar, Filistin halkına desteklerini ifade etmek amacıyla protesto gösterileri düzenlendi. Gazze'de sivillere yönelik saldırıların durdurulmasına yönelik çağrıda bulunan katılımcılar, İsrail tarafından Filistin halkının karşı karşıya kaldığı görülmemiş zulme dikkat çekti. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta cuma namazı sonrası, Gazze'ye yönelik İsrail saldırısını protesto etmek amacıyla gösteri düzenlendi. Bunlar dışında Mısır, Cenevre, Libya, Londra, Belçika, Kosova, İtalya, Bosna Hersek, Hollanda, Avusturalya gibi ülkelerden dünya genelinde Filistin'e destek gösterileri düzenleniyor.