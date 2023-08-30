Hasan Yalçın mezarı başında anıldı! Müstesna devrimci anlatıldı

68 Hareketi denince ilk akla gelen isimler arasındaydı. Vatan Partisi önderi. 68'in öğrenci lideri. Aydınlıkçı gazeteciliğin ustası. Hasan Yalçın saati hepimiz için hâlâ işliyor. "8 saat uyku, 16 saat çalışma"ya kurulu.

Hasan Yalçın'ı kaybedişimizin üzerinden 21 yıl geçti. Vatan Partili dava arkadaşları, ailesi Hasan Yalçın'ı mezarı başında andı. Anma programına Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı da katıldı. Bursalı, "Üryan geldi üryan gitti. Vatan Partisi yönetirken de ülkeyi yönetirken de. Şimdi zorlu görevlere hazır olacağımız Dönem geliyor. En zahmetle hasan yalçın lar gibi katlanma dönemi." dedi.

MÜSTESNA DEVRİMCİ ANLATILDI, ÖNDER ÖZELLİKLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Vatan Partisi Genel Sekreteri Bursalı bugün Hasan Yalçın'ı anmanın mezarı başına gelmek değil, Hasan Yalçın gibi olmak olduğunu söyledi. Bursalı, Yalçın'ın hayatından örnekler hatırlatarak gelecek döneme yönelik mesajlar verdi.

- Hasan Yalçın anmak mezarına gelmek hatıra değil üzülmek değil bugün için lazım Hasan Yalçın. Vatan Partisi'nin iktidar günleri için lazım. Partili mücadele. Onda hiç sarılmadan üstün tarih bilinci. Sert rüzgarlarda savrulan düşen bir partili değil. Kafasını sandıklara gömmüş partili değil. Gözünü hep bilime dikti. O yüzden bütün tarih bilinci gözleri burnunun ucunda değil devrimden olan görevlerine girmiş Vatan Partililiktir partililiktir. Hazırız. Çıplak ayakla okuluna yürüyen çocuk. İşte o ayaklarla müstesna devrimcilikten oluyor. O ayaklarla büyük özlemlere kavuşacağız.

68 gençliğinden Yalçın'ın dava arkadaşlarından Vatan Partisi Merkez İşçi Sendika Büro Başkaın Hüseyin Karanlık, Hasan Yalçın'ların Vatan Partisi'nden çıkmasının tesadüf olmadığına işaret etti.

GENÇLİĞİN GÖZÜNDEN HASAN YALÇIN

Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Samet Kunt da anma programında bir konuşma yaptı. Kunt, Yalçın'ın Ortak Aklımız Parti kitabına değindi, halkın ve devrimcilerin partiye mecburiyetine vurgu yaptı.

- Bizim kuşak Hasan Yalçın'ı anlatılanlarla öğrenci. Bizim kuşağımız aydınlık hareketi için en önemli nokta ortak aklimiz partide üzerinde durdu. Bütün insanlığın kurtuluşunu tek cümle ile anlatıyor. Hem halkın partiye olan muhtaçlığı hem de devrimcilerin partiye mecburiyetini anlatıyor. Bunun üzerinde durulması gerekir.

BABA HASAN YALÇIN

Kızı Doç. Dr. Gül Yalçın da babası Hasan Yalçın'ı anlattı.