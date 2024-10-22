Hazineden 5 siyasi partiye milyarlar akacak

Emekçiler Ankara'da TÜRK-İŞ öncülüğünde "Zordayız geçinemiyoruz" sloganıyla miting yaparken, ülkemizin neredeyse her yerinde işçi eylemleri yükselirken hazineden siyasi partilere milyarca lira akacak. Bu yıl yerel seçimler nedeniyle 6 milyar 682 milyon lirayla Hazine’den normalin iki katı tutarda yardım alan 5 siyasi partiye 2025’te 5 milyar 68 milyon liralık yardım yapılacak. Paranın tamamı önümüzdeki 10 Ocak tarihine kadar partilerin kasasına girecek.

PKK'YA 499 MİLYON 'YARDIM'

Sözcü Gazetesi'nden Erdoğan Süzer'in haberine göre; 5 siyasi partiye verilecek yardımın 2 milyar 16 milyon lirası AK Parti'ye, 1 milyar 435 milyon lirası CHP'ye, 570 milyonu MHP'ye, 548 milyonu İYİ Parti'ye ve 499 milyonu da DEM Parti'ye gidecek.

2025'te verilecek seçim yardımları ile birlikte devlet PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti'ye neredeyse yarım milyar para aktaracak.

AYM ÖNÜNÜ AÇTI

Bilindiği üzere o dönemki ismiyle HDP olan siyasi partiye Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin tarafından kapatma davası açılmıştı. Başsavcı, ayrıca HDP'nin Hazine yardımının yattığı hesapların bloke edilmesini istemişti. Ancak Anayasa Mahkemesi, HDP'ye yapılacak hazine yardımına bloke konulmasıyla ilgili kararı kaldırdı. İsim değiştirerek DEM Parti adını alan oluşum böylelikle yerel seçimler için hazine yardımı almış oldu.

2028'E KADAR HAZİNE YARDIMI ALACAKLAR

Erken genel seçim olmazsa aynı partiler 2028’e kadar Hazine yardımını alacak. 2028’deki yardım 3 kat olacak. Siyasi partilere yardım olarak dağıtılacak 5 milyar 68 milyon liralık kaynak, 405 bin emeklinin bir aylık gelirine karşılık geliyor. Bu parayla 298 bin asgari ücretli bir ay geçinmek zorunda.

Son 3 yılda partilere aktarılan yardım paraları da 1.3 milyon emekli aylığına karşılık geliyor. Ayrıca partilerin kasasına giren bu para 950 bin asgari ücreti aşıyor.

VATAN PARTİSİ'NDEN 'HAZİNE YARDIMI' TEPKİSİ

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, uzun yıllardır hazineden siyasi partilere verilen seçim yardımın kaldırılmasını savunan tek siyasetçi.

2023 yılında yapılan seçimlerde, bu konuyu yeniden gündeme getiren Perinçek, Ulusal Kanal'daki Çıkış Yolu programında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bu partilerin güçleri varsa mali kaynaklarını da halktan, milletten alsınlar. Vatan Partisi’nin yaptığı gibi. AK Parti’ye 2 milyar TL veriyorsunuz Vatan Partisi’ne 0 kuruş. Burada eşitlik yok. Ama biz buna rağmen sistem partilerinin sırtını yere getireceğiz. İstedikleri kadar Türkiye’nin kaynaklarını sistem partilerine versinler yine de bu sistemi kurtaramayacaklar."

HDP/DEM'E SEÇİM YARDIMI TEPKİSİ

"Türkiye hükümeti, HDP’nin finans kaynağı oluyor ve hepimiz ödediğimiz vergilerle PKK’ya destek vermiş oluyoruz. Tayyip Erdoğan hükümeti sayesinde bir yandan PKK ile mücadele ediyoruz. Mehmetçiğimiz, polisimiz, köy korucularımız kanını veriyor, canını veriyor bu mücadelede. Büyük fedakarlıklar yapılıyor. Ayrıca terörle mücadelenin ekonomik olarak çok büyük maliyetleri var. Ama bunlara rağmen o teröristlere 539.5 milyon TL yardım veriliyor. Anayasa mahkemesi de HDP’yi hala kapatmıyor, bu tabloyu onlara gönderelim.”

SİYASİ PARTİLERE HAZİNE YARDIMI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de 1965 yılından beri Hazine tarafından siyasi partilere destek veriliyor. Siyasi partiler kanuna göre en son parlamento seçimlerime katılmış ve genel barajı aşmış partilere toplamda her yıl o yılki genel bütçe gelirlerinin 5 binde ikisi oranında ödeme yapılıyor. Bunun haricinde barajın altında kalmasına rağmen yüzde 3'ten fazla oy alan partilere de en düşük yardımı alan partiyle orantılı olarak destek veriliyor. Seçim yıllarında bu miktar 3 katına çıkıyor.