HDP ile HÜDA PAR aynı bölücü cephede

HDP'li Millet İttifakı ile HÜDA PAR'lı Cumhur İttifakı bölücülükte birleşti. HÜDA PAR’ın ayrımcılık politikası, ortaya çıkan yeni bir röportajla da belgelendi.



AK Parti'den İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı olan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Irak’ın kuzeyine sık sık ziyaretler yapıyor. Ocak 2022’de yaptığı ziyarette, Mesud Barzani ve diğer siyasi partilerle bir araya geldi. Rudaw Televizyonuna konuk oldu.



Yapıcıoğlu, röportajında PKK/HDP’nin de talepleri olan Anayasa’dan "Türklük" kavramının çıkarılması, özerklik ve anadilde eğitim taleplerini dile getirdi.

HÜDA PAR Genel Başkanı’nın açıklamaları bununla sınırlı değil… Yapıcıoğlu, bölücü bir söylem olan “Kürdistan” isminin yasaklanmasına tepki gösterdi.

HÜDA PAR yöneticileri, Anayasa’ya dair talepleri konusunda Meclis'te cesur olacaklarını AK Parti listelerine girdikten sonra da birçok kez açıkladı.



Zekeriya Yapıcıoğlu 2 Mayıs 2015'te Rudaw'a verdiği bir başka röportajda da "Kürdistan sınırları yapaydır" demişti. Kürt meselesi konuşanda AK Parti'dense HDP'ye daha yakın olduklarını ifade etmişti.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, sunucunun "Diyelim ki siz parlamentoya girdiniz ve Güney Kürdistan bağımsız oldu, bunu nasıl karşılayacaksınız?" sorusunu ise, "İlk tebrik eden biz olacağız.” sözleriyle yanıt vermişti.