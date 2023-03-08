HDP kapatma davasında son durum ne? Süreç nasıl işleyecek?

HDP'nin kapatılması için açılan davada gözler 9 ve 14 Mart tarihlerine çevrildi.



Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in, HDP'nin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması talebini 5 Ocak'ta kabul etmişti. Mahkeme, tedbiren hesaplara bloke konulmasına karar verdi.



Bu karar sonrası HDP'nin yaptığı itirazı görüşmek üzere Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 9 Mart'ta toplanacak. Genel Kurul gündeminde banka hesabına konulan talebin kaldırılması görüşülecek.



Bir taraftan da gözler artık 14 Mart tarihine çevrildi. Kapatma davasında yazılı aşamaların tamamlanmasının ardından artık sözlü savunma sürecine geçiliyor.



14 Mart 2023 Salı saat 10.00'da, HDP'liler Anayasa Mahkemesi'ne sözlü savunma yapacak.



HDP'lilerin sözlü savunması sonrasında da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin sözlü açıklama yapacak. Sözlü savunma süreçlerinin tamamlanmasının ardından davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.



Raporun yüksek mahkeme üyelerine dağıtılması sonrası Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek. Anayasa Mahkemesi üyeleri belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.



Heyetin, karar verene kadar müzakerelerini aralıksız sürdürmesi bekleniyor.