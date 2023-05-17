HDP ve HÜDA PAR desteği oyları eritti

Bir taraf PKK'nın Meclis'teki temsilcisi HDP ile bir taraf ise bölücülüğü savunan HÜDA PAR ile el sıkıştı. Sandıktan çıkan sonuçta ise ikisi de kaybetti. Vatandaş yapılan her 2 ittifakında faturasını kesti.

HDP’yle örtülü ittifak, CHP ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na kaybettirdi. Uzun süredir propagandası yapılan "6 milyon seçmeni var, HDP'yi yanına almayan kazanamaz" iddiasının geçersiz olduğu da kanıtlandı.

HDP'nin kilit değil kilitleyen parti olduğu görüldü. HDP ve Kandil'in Kılıçdaroğlu'na açık desteği Atatürkçüleri, milliyetçileri ve muhafazakarları uzaklaştırdı.



Vatan Partisi’yle birleşmek yerine ayrılıkçı programıyla geniş kesimlerde rahatsızlık yaratan HÜDA PAR'ı yanına alan Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Tayyip Erdoğan da istediği sonucu alamadı.



Sonuç olarak AK Parti'nin oyu yüzde 42'den yüzde 35'e düştü. 29 vekil kaybetti. AK Parti’nin Güneydoğu'da çıkış için yaptığı HÜDA PAR hamlesinin pahalıya mal olduğu görüldü. HÜDA PAR'ın 2018’de yüzde 4,5 oy aldığı Bingöl’de, AK Parti, bu seçimde yüzde 16,16 oy kaybetti.



HÜDA PAR’ın en yüksek oranda oy aldığı 10 ilin 9'unda da AK Parti'de ciddi erime yaşandı. Cumhurbaşkanlığında milliyetçi oyların bir kısmı uzaklaşınca seçim 2. tura kaldı.