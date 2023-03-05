HDP'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek

İyi Parti'in Altılı Masa'dan ayrılmasının ardından Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı öne çıkarken, ittifaka yeni partilerin katılma ihtimali de gündeme geldi. Kulislerde adı geçen partilerden HDP'nin ittifakta yer alıp almayacağı sorusuna PKK'nın siyasi kolu HDP’'nin Van Milletvekili Sezai Temell yanıt verdi.

"ORTAK BİR ADAY GİRİŞİMİNDE ORTAKLAŞABİLİNİR"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak aday için çağrılarını yineleyen Temelli, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde, bir ortak aday belirleme sürecinde üzerimize düşen sorumluluğun gereğini yapacağımızı söylüyoruz. Bizim kendi ittifakımız var ancak cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak bir aday girişiminde ortaklaşabilinir” dedi.

Ayrıca Temelli, HDP için aday çıkarma konusunun deprem nedeniyle ikinci plana düştüğünü dile getirdi.