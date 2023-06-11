HDP'den skandal hareket! Öldürülen teröriste sahip çıktılar
PKK'nın siyasi uzantısı HDP, Irak'ta etkisiz hale getirilen terörist Hüseyin Arasan için taziye mesajı yayınladı. Terörist Arasan hakkında "yurt sever" ifadeleri kullanıldı.
HDP'liler etkisiz hale getirilen PKK'lıya sahip çıktı.
Bölücü terör örgütü PKK'nın içerisinde uzun süre yer alan Hüseyin Arasan, Irak'ın Süleymaniye kentinde MİT'in düzenlediği operasyon sonucu etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale getirilen terörist Arasan'ın ölümü, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi yasa boğdu.
HDP'nin Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, söz konusu operasyon kınanırken terörist Arasan hakkında 'Kürt yurt sever' ifadeleri kullanıldı.
Federe Kürdistan Bölgesi’nin Süleymaniye kentinde Mezopotamya İşçiler Derneği üyesi Hüseyin Arasan’a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimini şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı Nagihan Akarsel’e ve onlarca Kürt yurtseverine yönelik gerçekleştirilen katliamların devamıdır. Bu…— HDP (@HDPgenelmerkezi) June 9, 2023