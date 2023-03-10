HDP'nin desteklediği Kılıçdaroğlu seçimi kazanabilir mi? | Doğu Perinçek yorumladı

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek Ulusal Kanal'da yayınlanan Çıkış Yolu programında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adaylık sürecini ve HDP ile olan yakınlaşmalarını değerlendirdi.

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Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek Ulusal Kanal'da yayınlanan Çıkış Yolu programında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adaylık sürecini ve HDP ile olan yakınlaşmalarını değerlendirdi.

# Çıkış Yolu

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