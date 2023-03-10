HDP'nin desteklediği Kılıçdaroğlu seçimi kazanabilir mi? | Doğu Perinçek yorumladı
Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek Ulusal Kanal'da yayınlanan Çıkış Yolu programında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adaylık sürecini ve HDP ile olan yakınlaşmalarını değerlendirdi.
Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek Ulusal Kanal'da yayınlanan Çıkış Yolu programında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adaylık sürecini ve HDP ile olan yakınlaşmalarını değerlendirdi.