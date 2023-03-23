Her kesimden insan Perinçek'e imza vermeye gitti
Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek için dün sabah saat 8.00'den itibaren imza verme süreci başladı. Türk Milletinin her kesiminden vatandaş, Doğu Perinçek'İn cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza vermeye koştu. İşte imza vermeye gidenlerden bazıları...
ENGEL TANIMADILAR
Doğu Perinçek'e imza vermek isteyen vatandaşlar ilçe seçim kurullarına koştu. Engelli vatandaşlara Vatan Partisi yöneticileri ve üyeleri destek vardı.
AİLECEK İMZA VERMEYE KOŞTULAR
Perinçek'in aday olmasını sağlamak için Silifkeli vatanseverler, ailecek imza vermeye gittiler.
ABHAZYA BÜYÜKELÇİLİĞİ BAŞDANIŞMANI DA İMZA VERENLER ARASINDAYDI
Abhazya Büyükelçiliği Başdanışmanı Ural Öztürk, Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza vermeye gidenler arasındaydı. Öztürk, Perinçek için imzasını verdikten sonra, ilçe seçim kurulu önünde çalışma yapan Vatan Partililer ile fotoğraf çektirdi.
DEDESİNİN MADALYASIYLA İMZAYA GİTTİ
Kurtuluş Savaşı Gazisi'nin torunun, Doğu Perinçek için imza vermeye gitti. İmza vermeye giderken, dedesinden kalan İstiklal Madalyası'nı göğsüne taktı.