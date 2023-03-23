Her kesimden insan Perinçek'e imza vermeye gitti

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek için dün sabah saat 8.00'den itibaren imza verme süreci başladı. Türk Milletinin her kesiminden vatandaş, Doğu Perinçek'İn cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza vermeye koştu. İşte imza vermeye gidenlerden bazıları...

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Her kesimden insan Perinçek'e imza vermeye gitti - Resim: 1 1 7

ENGEL TANIMADILAR

Doğu Perinçek'e imza vermek isteyen vatandaşlar ilçe seçim kurullarına koştu. Engelli vatandaşlara Vatan Partisi yöneticileri ve üyeleri destek vardı.

Her kesimden insan Perinçek'e imza vermeye gitti - Resim: 2 2 7

AİLECEK İMZA VERMEYE KOŞTULAR

Perinçek'in aday olmasını sağlamak için Silifkeli vatanseverler, ailecek imza vermeye gittiler. 

Her kesimden insan Perinçek'e imza vermeye gitti - Resim: 3 3 7

ABHAZYA BÜYÜKELÇİLİĞİ BAŞDANIŞMANI DA İMZA VERENLER ARASINDAYDI

Abhazya Büyükelçiliği Başdanışmanı Ural Öztürk, Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza vermeye gidenler arasındaydı. Öztürk, Perinçek için imzasını verdikten sonra, ilçe seçim kurulu önünde çalışma yapan Vatan Partililer ile fotoğraf çektirdi.

Her kesimden insan Perinçek'e imza vermeye gitti - Resim: 4 4 7

DEDESİNİN MADALYASIYLA İMZAYA GİTTİ

Kurtuluş Savaşı Gazisi'nin torunun, Doğu Perinçek için imza vermeye gitti. İmza vermeye giderken, dedesinden kalan İstiklal Madalyası'nı göğsüne taktı.