Her kesimden insan Perinçek'e imza vermeye gitti

ABHAZYA BÜYÜKELÇİLİĞİ BAŞDANIŞMANI DA İMZA VERENLER ARASINDAYDI

Abhazya Büyükelçiliği Başdanışmanı Ural Öztürk, Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza vermeye gidenler arasındaydı. Öztürk, Perinçek için imzasını verdikten sonra, ilçe seçim kurulu önünde çalışma yapan Vatan Partililer ile fotoğraf çektirdi.