HÜDA PAR AK Parti listelerinden seçime katılacak

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "14 Mayıs milletvekili seçimlerinde AK Parti listelerinden seçimlere katılacağız" dedi.

HÜDA PAR AK Parti listelerinden seçime katılacak
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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "14 Mayıs milletvekili seçimlerinde AK Parti listelerinden seçimlere katılacağız" dedi.

Kaynak: TRT Haber

# hüda par # ak parti # cumhur ittifakı
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