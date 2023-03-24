HÜDA PAR AK Parti listelerinden seçime katılacak
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "14 Mayıs milletvekili seçimlerinde AK Parti listelerinden seçimlere katılacağız" dedi.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "14 Mayıs milletvekili seçimlerinde AK Parti listelerinden seçimlere katılacağız" dedi.
Kaynak: TRT Haber
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