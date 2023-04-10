HDP'nin ikiz kardeşi HÜDA PAR'a AK Parti'den kontenjan

AK Parti milletvekili listelerinde HDP’nin ikiz kardeşi HÜDA PAR’a 4 kontenjan açtı. Etnik ve mezhepsel siyaset yürüten 4 HÜDA PAR’lı seçilecek sıralara yerleştirildi.

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AK Parti Türk milleti kavramına karşı olan, Türk bayrağını problemli bulan HÜDA PAR’ı baş tacı yaptı. AK Parti 4 HÜDA-PAR mensubunu milletvekili listelerinde seçilecek sıralara yerleştirildi.

AK Parti listelerinden seçimlere girecek olan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul 3. bölge 4. sıradan, HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir Gaziantep 6. sıradan, parti sözcüsü Serkan Ramanlı ise Batman 2. sırada, GİK üyesi Faruk Dinç Mersin 4. sıradan aday yapıldı.

AK Parti listelerinden seçime giren HÜDA PAR, hakkında kapatma davası bulunan HDP’nin ikiz kardeşi niteliğinde. HÜDA PAR da tıpkı HDP gibi Türkiye’nin birliği ve bütünlüğünü hedef alan bir programa sahip. Yerel özerklik ve ana dilde eğitim talep eden HÜDAPAR, etnik ve mezhepsel temelde siyasetleri savunuyor.

# hüdapar # hdp # ak parti

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