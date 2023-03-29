Hüda Par'dan skandal milliyetçilik açıklaması

AK Parti'nin seçimde işbirliği yaptığı HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı, katıldığı bir televizyon programında skandal ifadeler kullandı.



Partisinin "HDP ile farklılığı" üzerine sorulan soruya yanıt veren Ramanlı, " Biz Kürt milliyetçisi bir parti değiliz. Biz her türlü milliyetçiliği ayaklar altına almış bir partiyiz" dedi.



Ramanlı, yerel yönetimler konusunda PKK’nın siyasi kolu HDP’ye benzer bir söylemde bulundu. “Merkezi idarenin yerel yönetimler üzerinde vesayeti olmasın” diyen Ramanlı, "Dünya üzerinde farklı yönetim modelleri var. Merkezi yönetim belli bir yere kadar bazı ihtiyaçlara cevap verebiliyor. Yerel yönetimler güçlendirilmeli” ifadelerini kullandı.



Hüda Par sözcüsüne, partisinin HDP'ye bakış açısı da soruldu. Serkan Ramanlı, "Biz partilerin programlarını dışardan bir gözle sorgulama hakkını kendimizde görmüyoruz. Belki bazı meselelerde ortaklaştığımız noktalar da vardır. “ yanıtını verdi.



Serkan Ramanlı, Türkiye’de kadınların çalışmak zorunda olmadığı bir sistemin inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair 6284 Sayılı Kanundaki düzenlemeyi de bu sebeple eleştirdiklerini belirtti.