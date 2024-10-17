HÜDAPAR'dan yeni açılıma destek

Cumhur İttifakının DEM Parti’yi meşrulaştırmak için başlattığı yeni açılım sürecine hem tepki açıklamaları hem de destek açıklamaları gelmeye devam ediyor. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, “Türk devleti Öcalan’dan icazet bekleyemez” derken HÜDAPAR’dan ise sürece destek açıklaması geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli’nin DEM Parti’ye uzattığı el ve PKK lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrıyla başlatılan yeni açılım sürecine tepkiler gelmeye devam ediyor.

Mecliste basın açıklaması yapan Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, yeniden piyasa sürülen açılım söylemlerini eleştirdi.

- Devletine ve milletine kurşun sıkmış eli kanlı katiller ne zaman silahlarını bırakır ve Türk adaletine teslim olur, parlamentodaki sivil uzantıları ne zaman 'PKK/PYD bir terör örgütüdür, bundan sonra onlarla bir işimiz olmaz' diye açıklama yapar ve bunu hayata geçirir, işte o zaman sadece yaşamları normale döner.

AK Parti ve MHP eliyle başlatılan sürece Cumhur İttifakı’nın ortağı HÜDAPAR’dan da destek geldi. HÜDAPAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, kürtler ve türklerin aynı haklara sahip olmadığını savundu.