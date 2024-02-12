İBB Başkan adayı Kurum: "Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, herkesi kucaklayacağız"

AK Parti Maltepe Belediye Başkan adayı Kadem Ekşi ile ilçedeki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına katılan Kurum, burada mini bir mitingle karşılaştıklarını söyledi.

Maltepeli vatandaşların yıllardır hizmete hasret kaldığını belirten Kurum, şunları söyledi:

- Siz yönettiniz, elinizden tutan mı vardı? Şimdi gelseydi Büyükşehir Belediyesi, Maltepe'de Başıbüyük'te kentsel dönüşümle ilgili, deprem dönüşümüyle ilgili binlerce konutu yapsaydı kötü mü olurdu? Biz de alkışlardık. Maltepe'de gelseydi bizim bu caddelerimizdeki trafik sıkışıklığına ilişkin bir kavşak projesi yapsaydı, bir yol açsaydı kötü mü olurdu? Onlar bizim yaptığımız, ihalesini gerçekleştirdiğimiz metro inşaatına hafriyat dökerek tarihe geçtiler. Dünyada eşi benzeri yoktur. Bu anlayış İstanbul'u, Maltepe'yi değerli arkadaşlar hiçbir yere götüremez.

"31 MART AKŞAMI TÜM İSTANBUL KAZANACAK"

İBB yönetimine seslenen Kurum, şunları ekledi:

- Maltepe'den diyoruz ki; siz sözlerinizin yüzde 87'sini gerçekleştirmediniz ama 31 Mart akşamı yüzde 100 Saraçhane'den ayrılacaksınız. 31 Mart akşamı kimse kaybetmeyecek, 31 Mart akşamı tüm İstanbul kazanacak. İstanbul'un anneleri, gençleri kazanacak ve el birliği içerisinde o hayallerimizi, projelerimizi gerçekleştireceğiz. İstanbul'un her sokağında dönüşüm yaparak Maltepe'de riskli hiçbir yapı bırakmayana kadar 650 bin konutun dönüşümünü 5 yılda gerçekleştireceğiz.

Kurum, kente dair projelerini anlatarak, "Bunlar şehirden bihaber. Şehirle ilgileri yok ki. Ne zaman şehirde bir iş olsa, gündemleri hep farklı. Hep farklı bir gündem peşinde koştular, İstanbul'u basamak olarak gördüler. Ama biz İstanbul'da hızlı bir şekilde adımlarımızı atacağız. Sosyal yardımda adaleti getireceğiz" açıklamasında bulundu.