İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na gönderme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı yayında, Türkiye'nin seçimin ardından hızlıca normalleşmeye ve gerçek sorunlarına çözüm bulmaya acilen ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Bugün büyük hayal kırıklığı yaşayan on milyonların olduğunu ve benzer bir hayal kırıklığının 5 yıl önce de yaşandığını belirten İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti:

- Ama sadece 9 ay sonra yerel seçimlerde muazzam sonuçlar elde ettik. Doğru işler yaptık ve hep birlikte sonuç aldık, birlikte başardık. Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor. Unutmayın, değişmeyen tek şey değişimdir, her sahada, her ortamda değişim. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık. Tıpkı 38 yaşındaki Mustafa Kemal Atatürk gibi. Tıpkı 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet gibi yapacağız.

Bugün İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü olduğunu hatırlatan İBB Başkanı İmamoğlu, "Yapacaklarımızı ve değişimi konuşacağız. Tüm kalpleri fethetmek için nasıl daha hızlı koşacağımızı birlikte paylaşacağız. Bana inanın, yolumuz uzun, gençliğimiz var, inancımız tam ve bana güvenin, her şey çok güzel olacak." sözleriyle İstanbulluları Maltepe Meydanı'ndaki kutlamalara davet etti. ​​​​​​​​​​​​​​