İBB Deprem ve Doğal Afet Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi'den İmamoğlu'na eleştiri

#İmamoğlu'nun gerçek yüzü



• İBB Deprem ve Doğal Afet Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi böyle anlattı pic.twitter.com/QqS8W1EH1u — Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) March 1, 2023

''Bugün dağ fare doğurdu"



• İBB Deprem ve Doğal Afet Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi, İBB Başkanı #İmamoğlu'nun bugüne kadar 3 kez deprem seferberlik planı açıkladığını söyleyerek eleştirdi pic.twitter.com/98hx6Z9fIK — Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) March 1, 2023

İstanbul Kongre Merkezi'ndeki ''İstanbul Deprem Seferberlik Planı'' programının ardından gazetecilere açıklama yapan Ekşi, Kahramanmaraş depremi sonrasında şehirlerin geleceği için tehditler ve fırsatlar kapsamında yapılması gereken çok büyük işler olduğunu, İstanbul depremi ve kentsel dönüşüm konusunda önemli adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Programda açıklanan İstanbul Deprem Seferberlik Planı'nı ''Bugün dağ fare doğurdu." sözleriyle eleştiren Ekşi, İmamoğlu'nun bugüne kadar 3 kez deprem seferberlik planı açıkladığını kaydetti.

Ekşi, İmamoğlu'nun kentte 1 yılda 20 bin, 5 yılda 100 bin konut yapacağını, 10 yılda tüm riskli bağımsız birimleri yenileyeceğini söylediğini ancak komisyonun takip ettiği verilere göre şimdiye kadar 1354 konut yapabildiğini aktardı.

Kadem Ekşi, ''AK Parti döneminde İBB'nin bütçesinde kentsel dönüşümün payı yüzde 5,5 iken, CHP yönetimindeki 2023'te yüzde 1,59'a düştü. Devasa bütçeye sahip bir kurumun reklam, organizasyon, algı ve manipülasyon kapsamında yaptığı çalışmalara harcadığı bütçe ise 1,8 milyar lira. Bu akıl tutulmasından kamu idarecilerinin, yerel yönetimlerin çıkmasını ve süratle dirençli yaşam alanına dönük çalışmaları hızlandırmasını vatandaşlar olarak bekliyoruz ama bu adımların atılmadığını gördük." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun depremle ilgili komisyon çalışmalarına ve meclis toplantılarına katılmadığını söyleyen Ekşi, şöyle konuştu:

- Daha iki ay önce yine deprem oturumu yaptık. O toplantıya da belediye başkanı katılmadı. O saatlerde Sultanahmet'ten tweet atıyordu. Bu kadar duyarsız. 'Bu kentin en önemli sorunu deprem ve kentsel dönüşüm.' diyeceksin ama bu toplantıların hiçbirine katılmayacaksın. Bunları dinlemeyeceksin, yok sayacaksın. Sonra da buraya çıkıp 'yapacağız-edeceğiz' kavramlarıyla, algıyla bu kentin deprem direncini yükseltemezsin.



Ekrem İmamoğlu'nun deprem konseyi kurulması teklifini de eleştiren Ekşi, daha önce de kurduğunu, başarısız olduğunu şimdi yeni bir konsey kurmak istediğini kaydetti.

Ekşi, KİPTAŞ'ın AK Parti döneminde yaptığı konut sayısının 100 bin, şu anda ise 1354 olduğunu ifade ederek, yeni İBB yönetiminin AK Parti döneminden 15 kat geride olduğunu söyledi.

İstanbul'a su temin eden barajların güçlendirilmesiyle ilgili konunun komisyona geldiğini ama bütçede bu konuda finansman ayrılmadığını kaydeden Ekşi, ortada hiçbir adım atmayan CHP ve İBB anlayışı olduğunu ifade etti.

Ekşi, deprem erken uyarı sistemiyle ilgili düzenlemeleri Kandilli Rasathanesi ile beraber yapacaklarını dile getirerek, bunun entegrasyonunun bugüne kadar neden yapılmadığını sordu.

İmamoğlu'nun sunumda, tuvaletleriyle birlikte 30 park yapılacağını söylediğini aktaran Ekşi, bunların çok küçük, basit işler olduğunu, bir şirketin hemen yapabildiğini, İBB'nin vizyonuna yakışmadığını söyledi.

Ekşi, İBB'deki yönetim anlayışına eleştirilerini sürdürerek, ''Biz insanı merkeze alan, çevre ve değer odaklı, hayatı kolaylaştıran, yeni bir çıkışı ve dirilişi bu kente kazandırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, iki yakada iki yeni şehir planı kapsamında, kentsel dönüşüm rezerv alanlarıyla İstanbul'u biraz kuzeye doğru yeni yerleşim alanlarına taşıyacağını ifade eden Ekşi, kent içerisindeki zayıf alanların da donatı alanı, yeşil alan ve milletin rahat nefes alacağı alanlar olarak düzenleneceğini kaydetti.