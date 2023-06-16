İBB Meclisi'nde tartışılan tüm başlıklar: Bozuk asansörden 70 saatte söndürülen yangına...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, özel halk otobüslerinin hak edişleri gündeme geldi.

İBB Meclisi haziran ayı toplantısının dördüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Halit Cebeci, İETT'ye bağlı Özel Halk Otobüsü işletmecilerinin yaşadığı durumun ulusal basına da yansıdığını söyledi.

Cebeci, "Şu an itibarıyla İETT, Özel Halk Otobüsü işletmecilerinin her birine en az 600 bin lira borçlu hale gelmiştir. Ödemesini tam ve zamanında alamayan işletmeciler, maalesef ne mazot alabiliyorlar ne de çalışanlarına ödeme yapabilecek durumdadırlar. Daha kötüsü araçlarının periyodik bakım ve onarımını yaptıramıyorlar. Böyle olunca kazalar maalesef kaçınılmaz hale geliyor. Bu konu hakkında daha önce vermiş olduğum soru önergeme hala cevap verilmediğini de hatırlatmak isterim." ifadelerini kullandı.

Başakşehir'de dün İETT otobüsünün bariyerleri aşıp bağlantı yoluna düştüğü kazayı anımsatan Cebeci, şöyle konuştu:

- Şoför arkadaşımız ağır yaralanmıştır. Bu kazada otobüsün boş olması büyük bir faciayı engellemiştir. Şoför arkadaşımıza acil şifalar diliyorum, verilmiş sadakamız varmış mı demek lazım, yoksa yandaşa verilmiş ihale mi demek lazım takdiri İstanbul halkına bırakıyorum. Zira bu kazanın nedeninin teknik bakımsızlık nedeniyle olduğu veya yetersizlik içinde olan bir İETT'nin olduğu çok açıkça görülmektedir.

Cebeci, seçim döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesinde, "1717 makam aracı olduğu" şeklinde israf propagandası yapıldığını ifade ederek, bu araçların nerede olduğuna ilişkin oluşan kamuoyu baskısı sonucu "hizmet fazlası" adı altında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hizmet araçlarının, Yenikapı'da sergilendiğini hatırlattı.



Meclis tarafından kurulan araştırma komisyonu raporu sonucunda da Yenikapı'da sergilenen araçların israf ürünü değil hizmet amaçlı kullanıldığının belirlendiğini dile getiren Cebeci, şöyle devam etti:

- İstanbullu vatandaşlarımıza her gün hizmet eden araçları 'israf' diye nitelendiren sayın belediye başkanına daha evvel 41 defa sorulup cevabını veremediği aşağıdaki sorunları yeniden İstanbul halkı adına soruyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşlar ve iştirak şirketlere 24 Haziran 2019-12 Şubat 2021 tarihleri arasında 'Açık İhale', 'Pazarlık Usulü' ve 'Doğrudan Temin Usulü' yani ihalesiz olmak üzere toplam kaç adet araç kiralanmıştır ve satın alınmıştır? Bu tarihler arasında yapılan araç ihalelerinin haricinde, bazı ihalelerin içinde de araçların bulunduğu bilinmektedir. 24 Haziran 2019-12 Şubat 2021 tarihleri arasında kaç adet bu şekilde 'araçlı ihale' yapılmıştır ve toplamda kaç adet araç kiralanmıştır?

"İBB YÖNETİMİNCE 5,3 MİLYAR LİRA ÖDEME YAPILDI"

Bunun üzerine söz alan CHP'li Meclis Üyesi Gencay Özcan, "Halit Başkanımız, Özel Halk Otobüsü esnafına, ödeme yapılamadığı, ödemelerin geciktiği yönünde bir ifadede bulundu ama eski dönemde de içeride sürekli bakiye kalıyordu, vardı." dedi.

Aralık 2020'den itibaren bugüne kadar esnafa yeni İBB yönetimince toplamda 5,3 milyar lira ödeme yapıldığını belirten Özcan, akaryakıt ve yedek parça fiyatları artışında döviz fiyatlarının etkisinin olduğunu dile getirdi.

"'DAHA ÖNCEKİ DÖNEMLERDE OLUYOR' İFADESİ DOĞRU DEĞİL"

Tekrar söz alan Cebeci, "İBB'nin bir OTİS taşımacılık sistemi var. Sanki 5,3 milyar lirayı Sayın Başkan Ekrem İmamoğlu cebinden vermiş gibi anlatıyor ama o sözleşme gereği yapması gereken ödemeler, aslında bilet paraları bunlar. Yani cebinden vermiş olduğu bir para değil." dedi.

AK Parti döneminde, hiçbir zaman İETT çalışanları veya özel halk otobüsü işletmecilerinin, ulusal basına yansıyan otobüslerle iş bırakma eylemi olmadığını kaydeden Cebeci, "'Daha önceki dönemlerde oluyor' ifadesi doğru bir ifade değil. İçeride bir ay kalıyor olabilir ama bizim bahsettiğimiz rakam otobüs başına 600 bin lira, bu da 4 aylık bir rakamın içeride kaldığıyla alakalıdır." dedi.

Konuşmaların ardından oylanan soru önergesi, oy birliğiyle kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, kentteki bozuk asansörler ve yürüyen merdivenler gündeme geldi.

İBB Meclisi haziran ayı toplantısının dördüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi ve aynı zamanda Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üyesi olan Hamdi Demirhan, AK Parti döneminde İBB'nin yatırım ve çalışmalarla her zaman öncü ve örnek olmasının, ulaşım başta olmak üzere yapılan faaliyetlerle İstanbulluların hayatını kolaylaştırmasının ve kentsel hizmetlerde kaliteyi yükseltmenin temel hedef olarak belirlendiğini söyledi.



AK Parti döneminde "insan" ve "şehir" kavramlarının hizmetin temel amacı olduğunu ifade eden Demirhan, yapılan her hizmette bu kadim şehrin ve bu şehirde yaşayan insanların çıkarlarının her şeyin üzerinde tutulduğunu, şehrin farklı siyasi ikballer uğruna kaderine terk edilmediğini belirtti.

Demirhan, AK Parti dönemindeki ulaşım projelerinden bahsederek, şöyle konuştu:

- AK Parti döneminde ulaşımda, lastik tekerlekli ve raylı sistemler ağı sorunsuz şekilde çalıştırılmış, bugün İstanbul için rutin haline gelen İETT arızaları, yangınlar, seferlerde gecikmelerin yaşanması İstanbul için kabul edilebilir bir durum olmamıştır. İETT'deki arızalar, yanmalar ve seferlerin iptal veya gecikmesi şimdi de İstanbul'un metrolarında yaşanmaya başlamıştır. İETT araçları gibi AK Parti döneminde yapılıp sorunsuz şekilde çalışan metro hatlarında yanmalar, arızalar ve sefer iptalleri başlamıştır. İstanbullu vatandaşlarımız adı yürüyen ancak kendisi yürümeyen merdivenlerden, çalışmayan asansörlerden geçti, metroların doğru şekilde çalışmasını umut eder hale geldi. İstanbul ulaşım sisteminde metrolar da İETT'nin kaderini yaşamaya başlamış ve İstanbullular için başka bir ulaşım problemi haline gelmiştir.

"Ulaşım çözümleri için 8 milyar 254 milyon lira yatırım yaptık" mottosuyla, İstanbul ulaşımının teknik olarak değil de algı ile yönetilmeye çalışılan bir alan haline getirildiğini söyleyen Demirhan, "Reklam için aynı zamanda yaklaşık 1 milyar lira harcandığı düşünüldüğünde İstanbul ulaşımının reklam harcamalarından çok daha önemli bir konu olduğunu size hatırlatmak isterim. 'Ulaşımı İstanbul'da sorun olmaktan ve İstanbul'un gündeminden çıkaracağız.' dediniz ama görüyoruz ki İstanbul'da ulaşımı en önemli sorun haline getirdiniz." ifadelerini kullandı.

"YANAN, ARIZALANAN İETT ARAÇLARINA YÖNELİK HANGİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ GELİŞTİRİLMİŞTİR?"

İstanbul'daki ulaşımın kaderine terk edilemeyecek kadar önemli olduğuna işaret eden Demirhan, şu soruları sordu:

- İstanbullara seçim döneminde vadettiğiniz 19 ulaşım vaadinden kaçına başladınız? Başlayamadıysanız sebepleri nelerdir? AK Parti döneminde başlayan ve yarım bıraktığınız yatırımları yapmayı düşünüyor musunuz? İstanbul'da artan ulaşım yoğunluğuna çözüm önerileriniz nelerdir? Yanan, arızalanan İETT araçlarının bu sorununa yönelik hangi çözüm önerileri geliştirilmiştir? Metrolardaki yanma, arızalanma, sefer iptallerindeki nedenler nelerdir, bu nedenlere yönelik ne tür çözüm önerileri geliştirilmiştir? Metro ve metrobüslere hizmet eden, başta engelli asansörleri olmak üzere asansörler, yürüyen merdivenler gibi yerlerin çalışmamasının nedenleri nelerdir?

Soru önergesi, oy birliğiyle kabul edildi.