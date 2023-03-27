İbrahim Kalın’dan Hüda-Par yorumu
Hüda-Par Cumhur İttifakı'na listelerden dahil olurken Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan dikkat çeken bir yorum geldi. Kalın, "Öteden beri gelen bir taban, gönül ve hafıza birlikteliği var” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhur İttifakı'nın genişlemesiyle ilgili konuştu:
- Protokollerin imzaya alınması görüşmelerin belli ilkeler üzerinden yürütülmesi bunlar tabiki bu müzakerelerde hep olan şeylerdir. Adı üzerinde müzakere karşılıklı konuyu ele almaktır. Zaman zaman farklı değerlendirmeler olur. Yeniden Refah Partisi'yle ilkeler konusunda anlaşıldı. Belli ilkeler üzerinde müzakereler yapılıp sonuca varıldı. Kamuoyunda iddia edildiği gibi milletvekilliği pazarlığı ve 6284 yasası gibi konular gündeme gelmedi. Cumhurbaşkanımızın Yeniden Refah Partisi'yle doğrudan bir teması oldu. Sayın Erbakan'la bir görüşmesi de oldu.
Kalın, HÜDAPAR ve Yeniden Refah Partisi ile Cumhur İttifakı arasında gönül ve hafıza birlikteliği olduğunu söyledi.
NATO'nun genişleme hamleleriyle ilgili de konuştu Kalın. "Gelişmesine karşı değiliz" dedi:
- Biz prensip olarak NATO'nun genişleme politikasına hep olumlu baktık
Ayrıca Kalın, İsveç'e NATO kapısının kapanmadığını da belirtti:
- Kapanmış değil ama sürecin nasıl ilerleyeceği, hızı, ne zaman tamamlanacağı İsveç'in atacağı adımlara bağlı. Yeni gelen hükümet bu konuda samimi ve gayretli. Fakat hukuki olarak adım atmak için elinde yeteri kadar enstrüman yok. Konunun hukuki ve ahdi zemini henüz onlar açısından tekemmül ettirilmiş değil.