İbrahim Kalın’dan Hüda-Par yorumu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhur İttifakı'nın genişlemesiyle ilgili konuştu:

- Protokollerin imzaya alınması görüşmelerin belli ilkeler üzerinden yürütülmesi bunlar tabiki bu müzakerelerde hep olan şeylerdir. Adı üzerinde müzakere karşılıklı konuyu ele almaktır. Zaman zaman farklı değerlendirmeler olur. Yeniden Refah Partisi'yle ilkeler konusunda anlaşıldı. Belli ilkeler üzerinde müzakereler yapılıp sonuca varıldı. Kamuoyunda iddia edildiği gibi milletvekilliği pazarlığı ve 6284 yasası gibi konular gündeme gelmedi. Cumhurbaşkanımızın Yeniden Refah Partisi'yle doğrudan bir teması oldu. Sayın Erbakan'la bir görüşmesi de oldu.

Kalın, HÜDAPAR ve Yeniden Refah Partisi ile Cumhur İttifakı arasında gönül ve hafıza birlikteliği olduğunu söyledi.



NATO'nun genişleme hamleleriyle ilgili de konuştu Kalın. "Gelişmesine karşı değiliz" dedi:

- Biz prensip olarak NATO'nun genişleme politikasına hep olumlu baktık

Ayrıca Kalın, İsveç'e NATO kapısının kapanmadığını da belirtti: