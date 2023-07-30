İçişleri Bakanlığı harekete geçti! CHP'li Mahmut Tanal hakkında soruşturma başlatıldı
İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan, CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın jandarma personeline yönelik hakaret içeren söylemlerine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamalarda, konuyla ilgili hukuki sürecin başladığı belirtildi, görev yerinden uzaklaşan 2 jandarma personelinin de açığa alın
İçişleri Bakanlığı açıklamasında, "Görevini yapan Jandarmamıza 'eşkıya' diyen milletvekilini şiddetle kınıyoruz" denildi, hukuki süreç başlatıldığı belirtildi.
Jandarma Genel Komutanlığı açıklamasında, milletvekili Tanal'ın davranışları karşısında görev yerinden emir ve talimatlara aykırı uzaklaşan iki jandarma personelinin açığa alındığını duyuruldu.
Açıklamada lşunlar kaydedildi:
- Kahraman Türk Jandarmasına karşı sarf etmiş olduğu mesnetsiz ve hakaret içeren söylemlerinden dolayı Milletvekili Mahmut Tanal hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunulmuş olup hukuki süreç kararlılıkla takip edilecektir.i.