İddianame hazırlandı: Ümit Özdağ tutuksuz yargılanabilir

Son Dakika haberine göre, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Partinin Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Jülide Sarıkaya Kurdoğlu, iddianamenin onama aşamasında olduğunu ve kabul edilmesi durumunda Özdağ’ın tutuksuz yargılanma sürecine geçebileceğini duyurdu.

Kurdoğlu, "Biraz önce Ümit Özdağ'la Sayın Genel Başkanımızla görüştüm. İddianamenin hazır olduğunu kendisi bana bildirdi. Bunu Genel İdare Kurulu ile paylaşmamı söyledi. İddianame şu an onam aşamasında iddianamenin kabulüyle tutuksuz olarak yargılanabilecek. Bu süreci çok bekledik. 75 gündür burada yatıyoruz, kalkıyoruz. Sürekli hocamızın yanındayız. Bir an önce hocamızın özgürlüğe kavuşmasını istiyoruz. İddianamenin içeriğine ilişkin bir bilgi edinemedik. Avukatlar bu bilgiyi verecektir." dedi.

“İDDİANAMEMİ YOLLAYIN, YARGILANMAK İSTİYORUM”

Özdağ, 29 Mart'ta resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yargılanma talebini şu sözlerle dile getirmişti:

"İddianamemi mahkemeye yollayın. Yargılanmak istiyorum. Beni yargılamak için tutuklamadınız mı? Şimdi neden yargılanmamı geciktiriyorsunuz?"

SUÇLAMA: HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK

Ümit Özdağ, 19 Ocak’ta Zafer Partisi İl Başkanları İstişare Toplantısı’nda yaptığı konuşma sonrası, 21 Ocak’ta “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Özdağ, Antalya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Hiçbir Haçlı Seferi Türk milletini Deist, Ateist, Hristiyan yapamamıştır. Erdoğan döneminde Türk milletinin geniş kesimleri Allah'la aldatanlardan dolayı dinlerinden soğumaya başladılar ve Erdoğan döneminde deist, ateist oranı yüzde 16'yı aştı. "Erdoğan, Türk milletinin devletini tarikat ve cemaatler arasında dağıtarak, şirk koşanları devlete ortak ederek, Türk milletinin inancına zarar vermektedir, milyonlarca sığınmacı ve kaçağı Anadolu'ya sokarak, Türk milletinin kültürünü tahrip etmektedir. Yaşanan şey aslında bir AKP faşizmidir."