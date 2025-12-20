İhracı istenirken istifa eden Mersin vekili Çakır’dan sert sözler

CHP’den ihracı istenirken istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, kendisine yöneltilen “aslı olmayan oto hırsızlığı” suçlamasına tepki göstererek sert ifadeler kullandı.

İhracı istenirken istifa eden Mersin vekili Çakır’dan sert sözler
Meclis komisyonunda CHP’li milletvekillerine gösterdiği tepkiyle gündeme gelen ve partiden ihracı istenirken istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, kendisine yönelik iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Partisinden istifa etmesinin ardından seçim bölgesi Mersin’e giden Çakır, Gözne Otoyol çıkışında basın mensuplarına konuştu. Çakır, hakkında “aslı olmayan oto hırsızlığı” suçlaması yöneltildiğini öne sürdü.

SERT İFADELERDE BULUNDU

Bu iddialara gösterdiği tepki nedeniyle parti yetkililerince disipline sevk edildiğini iddia eden Çakır, bu süreçte istifa kararı aldığını belirterek, “Onun için istifa ettim, millete geldim. Beni ihraç edenlere, mezarlıkta rakı içenlere lanet olsun” dedi.

Çakır, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Düşün peşime, aldatmam, yanıltmam, kandırmam. Hasan Ufuk Çakır, 7 gün 24 saat emrinizde olacak. Sizin emrinizin dışında hiçbir emire girmedim. Şaibeye karışmış insanlara bu devleti yönettirmeyecekler, göreceksiniz. Onun için önce kendimiz dürüst olacağız. İftiracılara, alçak ve yalancılara, sahtekarlara bu millet gereken dersi verecek. Bundan hiçbir kuşkum yok.”

