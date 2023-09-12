İklim Kanunu Meclis'e geliyor! Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten İklim Kanunu ile mücadele vurgusu

Türkiye daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismini, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirmişti. İklim değişikliği tartışması kapsamında, bir süredir Avrupa merkezli olarak bireylere karbon ayak izi haritası çıkarılacağı iddia ediliyordu. Bazı Türk banka ve enerji kuruluşları da bu iddialarla ilgili hazırlıkta olduklarını duyurmuştu. Garanti Bankası mobil uygulamasından “Karbon Ayak İzi Takip Sistemi” kurduğunu bildirmişti. Bütün bunların yanında Meclis'e sunulması planlanan İklim Kanunu, tartışmalara neden oldu. İklim Kanunu'nun taslak metninde vergilendirme ve ceza unsurlarının olması, vatandaşın tepkisiyle karşılaştı.

VATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI DOĞU PERİNÇEK'TEN İKLİM KANUNU'NA TEPKİ

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bugün yayınladığı açıklamada, Meclis'e getirilecek İklim Kanunu'na tepki gösterdi. Perinçek, İklim Kanunu'nun küresel merkezlerin kanunu olduğunu belirtti. Perinçek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

- AK Parti hükümetince Meclise getirilen İklim Kanunu, Küresel Merkezlerin Kanunudur. Bu yasa, Türkiyemizin geleceğinde ağır sorunlara neden olacaktır. Bütün halkımızı İklim Kanununa karşı mücadeleye çağırıyoruz. İklim Kanununa geçit yok. Başaracağız.

AK Parti hükümetince Meclise getirilen İklim Kanunu, Küresel Merkezlerin Kanunudur. Bu yasa, Türkiyemizin geleceğinde ağır sorunlara neden olacaktır. Bütün halkımızı İklim Kanununa karşı mücadeleye çağırıyoruz. İklim Kanununa geçit yok. Başaracağız. — Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) September 12, 2023

PERİNÇEK'İN AÇIKLAMASINA BÜYÜK DESTEK

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in sosyal medya hesabından paylaştığı açıklama büyük destek gördü. Gazeteci Ufuk Coşkun, Doğu Perinçek'in açıklamasını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

- Sayın Perinçek’i tebrik ederim. Nihayet bir siyasetçi meselenin vahametini dile getirdi. Ülkenin tüm vatansever siyasetçilerini bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz.

Sayın Perinçek’i tebrik ederim.

Nihayet bir siyasetçi meselenin vahametini dile getirdi.

Ülkenin tüm vatansever siyasetçilerini bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. https://t.co/Y5xwo97YNm — Ufuk Coskun (@ufukcoskunn) September 12, 2023

BİRKONFED Genel Başkanı Osman Ünsal da Doğu Perinçek'in açıklamasına destek veren isimlerden biriydi. Ünsal şu ifadeleri kullandı:

- Dr. Doğu Perinçek: Çevre Şehircilik Bakanlığı'mızın ismine bir de "İklim Değişikliği" ibaresi eklediler. İklim değişikliği küresel emperyalizmin bir oyunudur. Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan "iklim değişikliği" ibaresinin kaldırılması için dava açacağız.

Bunun yanında çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da Doğu Perinçek'in açıklamalarına destek verdi.