İl il, ilçe ilçe Yüksek Seçim Kurulu (YSK) adresleri ve telefonları
14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimler öncesi Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim takvimini açıkladı. Vatandaşlar da illerdeki YSK adreslerini araştırmaya başladı. Peki YSK adresleri ne? İl il ilçe ilçe YSK adres ve telefon numaraları neler? İşte her ildeki YSK adresleri ve telefon numaraları...
ADANA SEÇİM KURULLARI
• ADANA İL SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: KIŞLA MAH. EGE BAĞATUR CADDESİ ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI BİNASI KAT:1 NO:L-110 YÜREĞİR /ADANA
TELEFON: 3223598586
FAKS: 3223598586
• ALADAĞ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: SİNANPAŞA MAHALLESİ İNÖNÜ CADDESİ HÜKÜMET KONAĞI KAT 1 ALADAĞ/ADANA
TELEFON: 03225912251
FAKS: 03225912337
• CEYHAN İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: ATATÜRK MAH. DR. MAHİR ALP BOYDAK BULVARI YENİ ADLİYE SARAYI KAT:3 NO:310 CEYHAN/ADANA
TELEFON: 03226133282
FAKS: 03226133282
• ÇUKUROVA 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES:KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ 4264 SOKAK NO:30 ADANA ADLİYE SARAYI KAT:2 H BLOK NO:212-213 YÜREĞİR/ADANA
TELEFON: 03223520176
FAKS: 03223520176
• ÇUKUROVA 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ 4264 SOKAK NO:30 ADANA ADLİYE SARAYI KAT:2 H BLOK NO:212-213 YÜREĞİR/ADANA
TELEFON: 03223520176
FAKS: 03223520176
• FEKE İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: İSLAM MAHALLESİ- ULUS CADDESİ- ÖZEL İDARE BİNASI ZEMİN KAT- NO: 42/1-B FEKE/ADANA
TELEFON: 03227412130
FAKS: 03227412417
• İMAMOĞLU İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: YENİ HÜKÜMET BİNASI İMAMOĞLU.ADANA
TELEFON: 03228922023
FAKS: 03228922024
• KARAİSALI İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: ÇECELİ MAH.TURGUT ÖZAL BULVARI 2003 SOK. NO:1 ADLİYE SARAYI KARAİSALI - ADANA
TELEFON: 03225512058
FAKS: 03225512418
• KARATAŞ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: YENİ MAHALLE HÜKÜMET KONAĞI KAT:2 KARATAŞ / ADANA
TELEFON: 03226812369
FAKS: 03226812369
• KOZAN İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: CUMHURİYET MAHALLESİ- EMNİYET SOK.-KOZAN ADLİYE SARAYI -İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI KOZAN/ADANA
TELEFON: 03225158296
FAKS: 03225158298
• POZANTI İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: ATATÜRK CADDESİ HÜKÜMET KONAĞI 3. KAT POZANTI/ADANA
TELEFON: 03225814134
FAKS: 03225812292
• SAİMBEYLİ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: ULUS CAD.KAYMAKAMLIK BİNASI FEKE/ADANA
TELEFON: 03227412130
FAKS: 03227412417
• SARIÇAM İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ 4264 SOKAK NO:30 ADANA ADALET SARAYI H BLOK KAT:3 ODA:313 YÜREĞİR/ADANA
TELEFON: 03223525232
FAKS: 03223525232
• SEYHAN 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ 4264 SK. NO:30 KAT:3 H BLOK NO:316 YÜREĞİR/ADANA
TELEFON: 03223525484
FAKS: 03223525484
• SEYHAN 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: ADANA ADLİYE SARAYI KAZIM KARABEKİR MAH. 4264 SOK. NO:30 3. KAT H BLOK 01230 YÜREĞİR/ADANA
TELEFON: 05334424790
FAKS: 03223525484
• SEYHAN 3. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ ADANA ADLİYESİ KAT:3 ODA NO:H-323 YÜREĞİR/ADANA
TELEFON: 03223525484
FAKS: 03223525484
• SEYHAN 4. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ ADANA ADLİYE BİNASI 3.KAT ODA NO :H-304 YÜREĞİR/ADANA
TELEFON: 03223525484
FAKS: 03223525484
• TUFANBEYLİ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: CUMHURİYET MAHALLESİ KIZILTEPE CADDESİ HÜKÜMET KONAĞI İÇERİSİ TUFANBEYLİ/ADANA
TELEFON: 03227818079
FAKS: 03227818667
• YUMURTALIK İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: AYAS MAHALLESİ KAYMAKAMLIK BİNASI KAT:L NO:10 YUMURTALIK / ADANA
TELEFON: 03226712130
FAKS: 03226713232
• YÜREĞİR 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: KAZIM KARABEKİR MAH.4264. SOK.NO:30 ADANA ADLİYESİ H BLOK K:3 YÜREĞİR/ADANA
TELEFON: 03223526299
FAKS: 03223526299
• YÜREĞİR 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: KAZIM KARABEKİR MAH. 4264. SOK.NO:30 ADANA ADLİYESİ H BLOK K:3 YÜREĞİR/ADANA
TELEFON: 03223526954
FAKS: 03223526299
ADIYAMAN SEÇİM KURULLARI
• ADIYAMAN İL SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: ADLİYE SARAYI- YAVUZ SELİM MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI -MERKEZ /ADIYAMAN
TELEFON: 4162164007
FAKS: 4162163671
• ADIYAMAN MERKEZ 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: ADLİYE SARAYI YAVUZ SELİM MAH. ATATÜRK BULVARI MERKEZ/ADIYAMAN
TELEFON: 04162164007
FAKS: 04162164007
• ADIYAMAN MERKEZ 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: ADLİYE SARAYI- YAVUZ SELİM MAH. ATATÜRK BULVARI MERKEZ/ADIYAMAN
TELEFON: 04162164007
FAKS: 04162163671
• BESNİ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: İLÇE ADLİYESİ BESNİ/ADIYAMAN
TELEFON: 04163181511
FAKS: 04163182287
• ÇELİKHAN İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: ADLİYE SARAYI - YAVUZ SELİM MAH. ATATÜRK BULVARI MERKEZ/ADIYAMAN
TELEFON: 04162164007
FAKS: 04162163671
• GERGER İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: MERKEZ MAHALLESİ KAYALIK KÜME EVLERİ NO:12 GERGER/ADIYAMAN (ADLİYE BİNASI KAT.2)
TELEFON: 04164312064
FAKS: 04164312322
• GÖLBAŞI/ADIYAMAN İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: MİMARSİNAN MAHALLESİ 1 NİSAN BULVARI ADALET SARAYI GÖLBAŞI/ADIYAMAN
TELEFON: 04167816020
FAKS: 04167816020
• KAHTA İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: MENDERES MAH. BARAJ YOLU CAD. YENİ ADALET SARAYI KAHTA/ADIYAMAN
TELEFON: 04167255055
FAKS: 04167255055
• SAMSAT İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: ADLİYE SARAYI - YAVUZ SELİM MAH. ATATÜRK BULVARI MERKEZ/ADIYAMAN
TELEFON: 04162164007
FAKS: 04162163671
• SİNCİK İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: MENDERES MAH. BARAJ YOLU CAD. YENİ ADALET SARAYI KAHTA/ADIYAMAN
TELEFON: 04167255055
FAKS: 04167255055
• TUT İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: MİMARSİNAN MAHALLESİ 1 NİSAN BULVARI ADALET SARAYI GÖLBAŞI/ADIYAMAN
TELEFON: 04167816020
FAKS: 04167816020
AFYONKARAHİSAR SEÇİM KURULLARI
• AFYONKARAHİSAR İL SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: İSTİKLAL MAH. ZÜBEYDE HANIM CADDESİ ADLİYE SARAYI AFYONKARAHİSAR
TELEFON: 2722174822
FAKS: 2722175790
• AFYONKARAHİSAR MERKEZ 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: KARAMAN MAHALLESİ ORDU BULVARI NO:7 AFYONKARAHİSAR
TELEFON: 02722174822
FAKS: 02722175790
• AFYONKARAHİSAR MERKEZ 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: KARAMAN MAHALLESİ ORDU BULVARI NO:7 AFYONKARAHİSAR
TELEFON: 02722174822
FAKS: 02722175790
• BAŞMAKÇI İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: KURTULUŞ MAHALLESİ-HÜKÜMET CADDESİ-DAZKIRI/AFYONKARAHİSAR
TELEFON: 02724213179
FAKS: 02724213179
• BAYAT/AFYON İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: ESKİ HAMAM MH.AFYON CAD. EMNİYET AMİRLİĞİ YANI İSCEHİSAR ADLİYESİ İSCEHİSAR/AFYONKARAHİSAR
TELEFON: 02723413092
FAKS: 02723413766
• BOLVADİN İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: HASTAHANE MAHALLESİ ŞEHİTLER CADDESİ NO:126 03300 BOLVADİN/AFYONKARAHİSAR
TELEFON: 02726126567
FAKS: 02726126567
• ÇAY İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: ŞİRİNEVLER MAHALLESİ ÇAY ADLİYESİ ÇAY SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇAY/AFYONKARAHİSAR
TELEFON: 02726312675
FAKS: 02726313901
• ÇOBANLAR İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: KARAMAN MAHALLESİ ORDU BULVARI NO:7 MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
TELEFON: 02722174822
FAKS: 02722175790
• DAZKIRI İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: KURTULUŞ MAHALLESİ-HÜKÜMET CADDESİ-DAZKIRI/AFYONKARAHİSAR
TELEFON: 02724213179
FAKS: 02724213179
• DİNAR İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: ADLİYE MAHALLESİ ADLİYE CADDESİ ADALET SARAYI KAT:1 DİNAR/AFYONKARAHİSAR
TELEFON: 02723536676
FAKS: 02723536662
• EMİRDAĞ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: AZİZİYE MAH. ESKİŞEHİR CAD. NO:129 EMİRDAĞ ADLİYESİ 03600 EMİRDAĞ/AFYONKARAHİSAR
TELEFON: 02724412666
FAKS: 02724427028
• EVCİLER İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: KURTULUŞ MAHALLESİ-HÜKÜMET CADDESİ-DAZKIRI/AFYONKARAHİSAR
TELEFON: 02724213179
FAKS: 02724213179
• HOCALAR İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: ŞİRİNEVLER MAHALLESİ ORUÇ REİS SOKAK NO:1 SANDIKLI /AFYONKARAHİSAR
TELEFON: 02725151800
FAKS: 02725128000
• İHSANİYE İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: İSTİKLAL MAHALLESİ ZÜBEYDE HANIM CADDESİ TN:23 NO:16/1-2 AFYONKARAHİSAR
TELEFON: 02722174822
FAKS: 02722175790
• İSCEHİSAR İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: ESKİ HAMAM MH.AFYON CAD. EMNİYET AMİRLİĞİ YANI İSCEHİSAR ADLİYESİ İSCEHİSAR/AFYONKARAHİSAR
TELEFON: 02723413092
FAKS: 02723413766
• KIZILÖREN İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: ŞİRİNEVLER MAHALLESİ, ORUÇREİS SOKAK NO:1 SANDIKLI, AFYONKARAHİSAR
TELEFON: 02725151800
FAKS: 02725128000
• SANDIKLI İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: ŞİRİNEVLER MAHALLESİ, ORUÇREİS SOKAK. NO:1 SANDIKLI, AFYONKARAHİSAR
TELEFON: 02725151800
FAKS: 02725128000
• SİNANPAŞA İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: ÖĞRETMENLER MAH. CUMHURİYET MEYDANI BELEDİYE BİNASI NO:6 SİNANPAŞA/AFYONKARAHİSAR
TELEFON: 02723117274
FAKS: 02723117274
• SULTANDAĞI İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: ŞİRİNEVLER MAHALLESİ ÇAY ADLİYESİ ÇAY SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ
TELEFON: 02726312675
FAKS: 02726313901
• ŞUHUT İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: ADALET DAİRESİ ZEMİN KAT NO:114 ŞUHUT / AFYONKARAHİSAR
TELEFON: 02727181416
FAKS: 02727183471
AĞRI SEÇİM KURULLARI
• AĞRI İL SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: YAVUZ MAHALLESİ ERZURUM CADDESİ ADLİYE SARAYI AĞRI/MERKEZ
TELEFON: 4722151397
FAKS: 4722153015
• AĞRI MERKEZ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: ABİDE MAH. 609.SOKAK ESKİ ADLİYE LOJMANI KAT:4 AĞRI/MERKEZ
TELEFON: 04722151397
FAKS: 04722157505
• DİYADİN İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: KAYMAKAM ÖZGÜR AZER KURAK CADDESİ, HÜKÜMET KONAĞI KAT:1 DİYADİN/AĞRI
TELEFON: 04725112178
FAKS: 04725112514
• DOĞUBAYAZIT İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: ADLİYE SARAYI 04400 DOĞUBAYAZIT/AĞRI
TELEFON: 04723126059
FAKS: 04723126031
• ELEŞKİRT İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: ELEŞKİRT HÜKUMET KONAĞI ELEŞKİRT İLÇE SEÇİM KURULU BAŞK. ELEŞKİRT/ AĞRI
TELEFON: 04727114121
FAKS: 04727112092
• HAMUR İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: ABİDE MAH. 609.SOKAK ESKİ ADLİYE LOJMANI KAT :4 AĞRI/MERKEZ
TELEFON: 04722151397
FAKS: 04722153015
• PATNOS İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: ATATÜRK MAHALLESİ PATNOS KAYMAKAMLIK BİNASI KAT:3 04500 PATNOS/AĞRI
TELEFON: 04726161508
FAKS: 04726161508
• TAŞLIÇAY İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: TAŞLIÇAY ADLİYESİ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI TAŞLIÇAY/AĞRI
TELEFON: 04725512280
FAKS: 04725512020
• TUTAK İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
ADRES: HÜKÜMET KONAĞI TUTAK/AĞRI
TELEFON: 04724112150
FAKS: 04724112685