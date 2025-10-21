İletişim Başkanı Burhanettin Duran’dan Özgür Özel’e sert tepki: “Devlet geleneğine saldırıdır”

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ifadelerine tepki gösterdi. Duran, bu söylemin cumhurbaşkanlığı makamının temsil ettiği devlet geleneğine saldırı olduğunu belirtti

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadelerine tepki göstererek, bu üslubun cumhurbaşkanlığı makamının temsil ettiği devlet geleneğine saldırı olduğunu söyledi.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in TBMM Grup Toplantısı’ndaki açıklamalarına değindi.

“Siyaset, millete ve ülkeye hizmet etmenin yoludur; tehdit ve nefret diliyle millete rağmen yürütülen bir kavga değildir.” ifadesini kullanan Duran, şunları kaydetti:

“Tehditle, öfkeyle, kinle siyaset yapılmaz, siyaset milletin gönlü kazanılarak yapılır. CHP Genel Başkanı’nın ‘sizi yargılayacağız’ diyerek Sayın Cumhurbaşkanımızı kendince tehdit etmeye kalkması, aslında milletin iradesine yöneltilmiş bir saygısızlıktır, bir hadsizliktir. Bu üslup, cumhurbaşkanlığı makamının temsil ettiği devlet geleneğine de saldırıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletin oylarıyla seçilmiş bir liderdir ve hiçbir zaman darbecilere de darbe heveslilerine de vesayet odaklarına da boyun eğmemiştir. Biliyoruz ki bu ülkede nefret dili ve darbecilere özenilen üslup değil, asırlık projeleri hayata geçiren, bu millete sevdalı anlayış hep kazanmaktadır.”

Kaynak: Anadolu Ajansı

