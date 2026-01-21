İletişim Başkanlığı duyurdu: Bahçeli ve Erdoğan bir araya geliyor

İletişim Başkanlığı, Cumhur İttifakı'nın iki liderinin bugün gerçekleştireceği görüşmenin saatini ve yerini kamuoyuyla paylaştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İletişim Başkanlığı duyurdu: Bahçeli ve Erdoğan bir araya geliyor
Yayınlanma:

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir araya geleceğini duyurdu.

İletişim Başkanı Duran'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00’da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul edecektir. Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecektir."

devlet bahçeli recep tayyip erdoğan
