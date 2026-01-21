İletişim Başkanlığı duyurdu: Bahçeli ve Erdoğan bir araya geliyor
İletişim Başkanlığı, Cumhur İttifakı'nın iki liderinin bugün gerçekleştireceği görüşmenin saatini ve yerini kamuoyuyla paylaştı.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir araya geleceğini duyurdu.
İletişim Başkanı Duran'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00’da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul edecektir. Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecektir."