İmamoğlu cephesinde yeni gelişme: Mal varlığı dondurulan isimler arttı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yakın çevresinde mal varlığı dondurulan isimlere yenileri eklendi.

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İmamoğlu cephesinde yeni gelişme: Mal varlığı dondurulan isimler arttı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Medya AŞ’ye yapılan operasyonda el konulan bilgisayarlardaki belgeler üzerine yeni tedbir kararları alındığı belirtiliyor.

Yeni Şafak Gazetesi’nin haberine göre, mal varlığına tedbir konulan isimler arasında İmamoğlu’nun basın danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un yakın arkadaşı Emrah Bağdatlı ile reklamcı Murat Kapki de yer alıyor.

İmamoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kimi tanıdığım, kimi tanımadığım bir grup insanın mal varlıklarına, banka hesaplarına el koyuyorlar” diyerek tepki gösterdi.

Öte yandan, mal varlığı dondurulanlar arasında İmamoğlu’nun seçim kampanyasını yöneten Necati Özkan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve Ekrem İmamoğlu’nun aile şirketinin genel müdürü Tuncay Yılmaz’ın da bulunduğu iddia ediliyor.

İmamoğlu, süreci “Bana ve arkadaşlarıma itibar suikastı yapmaya çalışıyorlar” sözleriyle değerlendirirken, yakın çevresindeki isimlere yönelik tedbir kararlarına “Aralarında yol arkadaşlarım da var. Malına çökülmeye çalışılan benim arkadaşlarım” diyerek tepki gösterdi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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