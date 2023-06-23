İmamoğlu CHP Genel Başkanı mı olacak? O konuya açıklık getirdi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde konuştu. İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi, yol haritasının ne olacağı ve CHP kurultayında aday olup olmayacağına yönelik soruları yanıtladı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi, yol haritasının ne olacağı ve CHP kurultayında aday olup olmayacağına yönelik soruları yanıtlayan İmamoğlu, görüşmede değişimle ilgili konuştuğunu ve bu haftayı çok önemsediğini aktardı.

Salı günü yapılan CHP grup toplantısıyla birlikte sürece dair bir tarif ya da değişimle ilgili bir gelişme beklendiğini anlatan İmamoğlu, "Bu şahsi bir mesele de değildir. Toplumsal bir beklentidir. O bakımdan beklentileri karşılayan bir grup toplantısı mı olmuştur ya da olmamıştır. O tabii halkın ya da CHP'lilerin takdiri ama benim beklentilerimi karşılamamıştır. Çok net." dedi.

İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığına aday olma konusunun konuşulmadığını ifade ederek, "Hiçbir zaman kendime bu sürece dair yaptığım sohbetlerde bir makam biçmedim. Ayrıca şunu da söylemek isterim. Ben tamamen bir değişim sürecine talip olduğumu ve buna liderlik etmeye hazır olduğumu ifade ettiğim doğrudur ama bir süreç tarifidir, kişisel bir makam tarifi değildir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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