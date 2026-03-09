“İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” davasında ilk celse tamamlandı

107’si tutuklu, 5’i “müşteki sanık” olmak üzere toplam 407 sanığın yargılandığı “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” davasının ilk duruşması sona erdi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi heyetince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki salonda görülen davanın öğleden sonraki oturumunda, müdafi avukatların usul yönündeki talepleri dinlendi. Taleplere ilişkin mütalaası sorulan cumhuriyet savcısı, reddi hakim taleplerinin geri çevrilmesi yönünde görüş bildirdi.

"EKREM BEY YARGILAMAYI SABOTE EDİYORSUNUZ"

Mahkeme heyeti, söz konusu taleplerin yargılamayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle reddine karar verdi. Duruşmanın yarına ertelendiği sırada sanık kürsüsünden söz almaya çalışan Ekrem İmamoğlu ile Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan arasında bir diyalog yaşandı. Başkan Aylan, İmamoğlu’na hitaben, "Ekrem Bey bakın geldiğimizden beri yargılamayı sabote ediyorsunuz" dedi.

Ara kararın ardından tutuklu sanıklar jandarma eşliğinde salondan çıkartıldı. Yargılamaya yarın devam edilecek.

Kaynak: TRT Haber

