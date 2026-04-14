İmamoğlu davasında 21. duruşma tamamlandı

Tutuklu sanık Ali Kurt, savunmasında profesyonel geçmişine ve KİPTAŞ’taki faaliyetlerine dair detaylı açıklamalarda bulundu. 2019 yılında göreve geldiğinde kurumun ağır borç yükü altında olduğunu belirten Kurt, bir yıl içinde finansal yapılandırmayı tamamlayarak borçları sıfırladıklarını ifade etti.

MAL VARLIĞI VE İRTİKAP SUÇLAMASINA YANIT

Kurt, "memur" statüsünde olmamasına rağmen irtikap suçuyla itham edilmesini eleştirerek mali durumu hakkındaki iddialara şu sözlerle yanıt verdi:

Gelir Beyanı: Tutuklanmadan önceki aylık gelirinin 400 bin TL olduğunu, son 13 yıldır üst düzey yöneticilik yaptığını beyan etti.

Teknik İnceleme: Dijital materyallerinde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını ve hakkında bir MASAK raporu bulunmadığını vurguladı.

Tedbir Kararı: Tutuklanmadan 20 gün önce tüm mal varlığına el konulduğunu belirtti.

VADİ İSTANBUL PROJESİ VE BAHATTİN UÇAR İDDİALARI

Müşteki Bahattin Uçar’ın "daire satışı için baskı yapıldığı" yönündeki iddialarına değinen Kurt, projenin büyüklüğüne dikkat çekti. İETT’ye ait arazinin ihalesini KİPTAŞ’ın kazandığını, alt ihaleyi ise Uçar’ın firmasının aldığını hatırlatan Kurt, onay süreçlerindeki gecikmenin 250 bin metrekarelik bir projede teknik bir zorunluluk olduğunu savundu. Kurt, "Dairelerin parası KİPTAŞ’a değil İETT’ye yatıyor. Bir aylık inceleme süresi bu denli büyük bir iş için olağandır," dedi.

SULAR VADİSİ TAHLİYESİ VE DOLANDIRICILIK İDDİASI

Başakşehir Sular Vadisi’ndeki bir arazinin tahliye sürecine de değinen Kurt, alanı amacı dışında kullanan son kiracı Necmeddin Şimşek’i icra yoluyla tahliye ettirdiklerini söyledi. Şimşek’in tahliyeyi durdurmak için aracı olan bir kişi tarafından dolandırıldığını ve bu kişisel ilişkinin kurumu bağlamadığını ifade etti.

İMAMOĞLU VE KURT ARASINDAKİ DİYALOG

Duruşmada savcının sorusu üzerine, Ekrem İmamoğlu ve Ertan Yıldız ile yapılan bir toplantının gizli olmadığını belirten Kurt, İmamoğlu’nun sorularını da yanıtladı.

Ekrem İmamoğlu: "6 yıl boyunca herhangi bir kişi için herhangi bir projede özel bir indirim yapılmasını istedim mi?"

Ali Kurt: "Kesinlikle böyle bir şey olmadı."

İmamoğlu, bu yanıt üzerine personel ve çalışanlar için sosyal konut veya tatil sitesi projeleri geliştirme yönünde fikir paylaşımları olduğunu ancak bunların bireysel bir indirim talebi niteliği taşımadığını vurguladı.

MAHKEME BAŞKANINDAN KIDEM AÇIKLAMASI

Duruşma esnasında bir avukatın sözleri üzerine Mahkeme Başkanı, mesleki kıdemine dair bir düzeltme yaparak; hakimlikte 12 yıl, avukatlıkta ise 8 yıllık tecrübesi olduğunu belirtti.

Duruşmaya yarın diğer tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam edilecek.