İmamoğlu değişimde ısrarcı: "Kazanacak bir modeli hayata geçirmek zorundayız"

Muhalefetsiz rejimlerde vatandaşların iktidarların merhametine terk edildiğini anlatan İmamoğlu, toplumun muhalefetten esaslı bir çaba, değişim ve güçlü bir yolculuğu beklediğini ifade etti.

İmamoğlu, bu değişimi gerçekleştirmek zorunda olduklarını dile getirerek, bunu yapmazlarsa bulundukları mevzileri de koruyamayacaklarını söyledi.

"Bu tablo devam ederse önümüzdeki yerel seçimlerde de elde etmeyi arzu ettiğimiz o üstün başarıyı elde etmekte zorluk yaşarız" diyen İmamoğlu, Türkiye muhalefetini, hep birlikte buradan çıkartmak zorunda olduklarını kaydetti.

Ekrem İmamoğlu, bunu gerçekleştirmenin yine her zaman olduğu gibi CHP'nin göstereceği kararlı değişim iradesine bağlı olduğunu belirterek, şöyle konuştu: