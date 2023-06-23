İmamoğlu değişimde ısrarcı: "Kazanacak bir modeli hayata geçirmek zorundayız"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde İBB'nin faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi. Muhalefet bileşenleri olarak, 21 yıllık iktidarın en zayıf olduğu bir dönemde hem meclis hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybettiklerini anlattı.

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Muhalefetsiz rejimlerde vatandaşların iktidarların merhametine terk edildiğini anlatan İmamoğlu, toplumun muhalefetten esaslı bir çaba, değişim ve güçlü bir yolculuğu beklediğini ifade etti.

İmamoğlu, bu değişimi gerçekleştirmek zorunda olduklarını dile getirerek, bunu yapmazlarsa bulundukları mevzileri de koruyamayacaklarını söyledi.

"Bu tablo devam ederse önümüzdeki yerel seçimlerde de elde etmeyi arzu ettiğimiz o üstün başarıyı elde etmekte zorluk yaşarız" diyen İmamoğlu, Türkiye muhalefetini, hep birlikte buradan çıkartmak zorunda olduklarını kaydetti.

Ekrem İmamoğlu, bunu gerçekleştirmenin yine her zaman olduğu gibi CHP'nin göstereceği kararlı değişim iradesine bağlı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

- Bir bütün olarak kendimizi, partimizi, muhalefeti hep birlikte güçlendirmek, yeniden inşa etmek ve kazanacak bir modeli hayata geçirmek zorundayız. En acil ve en hayati ihtiyaç budur. Sadece vitrinimizi ve söylemimizi değiştirmenin yetmeyeceğini hepimiz biliyoruz. İdeolojik politik hattımızı, sosyal demokrasinin evrensel ilkeleriyle toplumun bugünkü özgürlük, adalet ve eşitlik talepleriyle ve zamanın ihtiyaçlarıyla hep birlikte güncelleme mecburiyetimiz vardır. Parti içi demokrasi, vazgeçilmez prensibimiz olmalıdır. Değişmek zorundayız. Değişime direndiğimiz her dakika toplumla aramızdaki mesafeyi aştığımızı unutmamak zorundayız.
# İstanbul # ekrem imamoğlu # kemal kılıçdaroğlu # chp

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